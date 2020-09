De McLaren Senna GTR LM draagt unieke Le Mans-kleuren

De dominantie van McLaren in 1995 was bijzonder, want het was de eerste keer dat de fabrikant deelnam aan de 24 uur van Le Mans. De McLaren F1 was slechts drie jaar eerder geïntroduceerd als snelste sportwagen ter wereld, maar was niet bedoeld als raceauto. Pas na aandringen van enkele raceteams veranderde ontwikkelaar Gordon Murray - nu bekend van de Gordon Murray T.50 - zijn creatie in een Le Mans-racer. Veel aanpassingen waren daar niet voor nodig. De 6,1-liter BMW V12 van de McLaren F1 - die in de straatauto 627 pk leverde - moest worden geknepen tot 600 pk.

Met de hand geschilderd door McLaren Special Operations

Deze vijf McLaren Senna GTR LM's dragen de kleuren van de deelnemende F1 GTR's uit 1995. Ze zijn door McLaren Special Operations (MSO) met de hand geschilderd, wat per auto ten minste 800 uur heeft gekost. McLaren heeft toestemming gevraagd aan onder meer Gulf, Harrods en de Le Mans-organisator Automobile Club de l'Ouest (ACO) om hun logo's te mogen reproduceren. Alles is geschilderd, op één ding na: de zogeheten 'scrutineering stickers' op het dak van de auto's, die een kopie zijn van de stickers die de F1 GTR's op het dak hadden.

McLaren Senna GTR LM is 20 pk sterker geworden

Maar daar bleef het niet bij. McLaren heeft ook aan de techniek van de Senna GTR gesleuteld. Aanpassingen aan de 4,0-liter twinturbo V8 resulteren in een vermogenstoename van 20 pk (nu 845 pk) en een hoger maximumtoerental van 9000 tpm (was 8250 tpm). Ook heeft de McLaren Senna GTR LM een ander uitlaatsyseem en lichtmetalen wielen die lijken op die van de McLaren F1 GTR. In de cabine van de vijf auto's is een plaque te vinden met daarop de aanduiding '1 of 1' en een aantal gegevens over de F1 GTR waarop de Senna GTR LM gebaseerd is.

Dit zijn de vijf auto's, die inmiddels aan hun eigenaren zijn uitgeleverd. McLaren wil niet zeggen hoeveel ze hebben gekost.

McLaren Senna GTR LM 825/1

Een hommage aan de winnende Ueno Clinic-auto. Startnummer 59 werd in 1995 bestuurd door Yannick Dalmas, JJ Lehto en Masanori Sekiya.

McLaren Senna GTR LM 825/6

De Harrods-auto met startnummer 51, die tijdens de 24 uur van Le Mans werd gereden door Andy Wallace, Derek Bell en Justin Bell. Hij had de race kunnen winnen, maar kreeg twee uur voor de finish een probleem met de versnellingsbak, waardoor hij terugviel naar plek drie.

McLaren Senna GTR LM 825/2

Gebaseerd op de McLaren F1 GTR met misschien wel de bekendste kleuren: de Gulf-auto met startnummer 24. Achter het stuur zaten Maurizio Sandro Sala, Mark Blundell en Ray Bellm, die als vierde over de finish kwamen.

McLaren Senna GTR LM 825/7

De Franse Jacadi-auto, met startnummer 50. Fabien Giroix, Olivier Grouillard en Jean-Denis Deletraz pakten de vijfde plek in de F1 GTR met Elf-sponsoring.

McLaren Senna GTR LM 825/5

Een re-interpretatie van de zogenoemde Cesar-auto, met startnummer 42. De McLaren F1 GTR van het Franse team Société BBA werd beschilderd door kunstenaar Cesar Baldaccini en bereden door de coureurs Jean-Luc Maury-Laribiere, Marc Sourd en Hervé Poulin.