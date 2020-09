'Volkswagen gaat Bugatti verkopen aan elektrische fabrikant Rimac'

Bugatti was een prestigeobject van voormalig Volkswagen-topman Ferdinand Piëch. Onder zijn leiding kreeg Volkswagen het hoog in zijn bol, met enigszins bizarre (maar desondanks interessante) producten als de Volkswagen Passat W8, Volkswagen Phaeton en Volkswagen Touareg W12 tot gevolg. Piëch overzag de aankoop door Volkswagen van Bentley en Bugatti, en creëerde Bugatti zoals we dat nu kennen.





Bugatti Veyron snelste en duurste auto ter wereld

De eerste Volkswagen-Bugatti was de Bugatti Veyron, die bij zijn introductie de snelste en duurste auto ter wereld was. Met zijn 1001 pk sterke 8,0-liter W16 met vier turbo's was de hypercar een technologisch hoogstandje. En toch had Volkswagen moeite om de Veyron te verkopen. Pas na negen jaar - en vele speciale editions - was de totale oplage van 450 stuks uitverkocht. Volkswagen verloor geld op iedere Bugatti Veyron.

Focus ligt bij Volkswagen op elektrificatie

Sinds twee jaar draait Bugatti niet langer verlies, maar toch wil Volkswagen er vanaf. De focus bij het bedrijf ligt nu op elektrificatie, digitalisatie en autonome technologie (de Volkswagen ID.3 staat aan het begin van een enorm elektro-offensief), dus het geld dat geïnvesteerd moet worden in Bugatti kan beter worden besteed.

Rimac gespecialiseerd in elektrische aandrijving

Rimac is een Kroatische specialist op het gebied van elektrische aandrijving. Het bedrijf is niet zo bekend als bijvoorbeeld Tesla, maar levert zijn vooruitstrevende techniek aan zo'n vijftien autofabrikanten, waaronder Aston Martin, Jaguar, Koenigsegg, Pininfarina en Seat. Porsche heeft reeds een aandeel van 15 procent in Rimac, maar de Volkswagen Group wil meer.

Volkswagen wil toegang tot know-how Rimac

Het zou best kunnen dat het concern niet gaat betalen voor Rimac, maar dat de deal met aandelen Rimac wordt beslecht. Volkswagen wil toegang tot de geavanceerde know-how van de Kroatische onderneming. Rimac kan profiteren van de productie- en logistieke infrastructuur van Bugatti. De eigen supercar van Rimac - de bijna 2000 pk sterke Rimac C_Two - zou daar mooi gebruik van kunnen maken.