Bpm-plan 2021: Oeps, auto's worden 'per ongeluk' weer duurder

Laten we het uitleggen: op dit moment wordt de hoogte van de bpm eerst vastgesteld bij de kentekenregistratie en daarna definitief vastgesteld en afgedragen bij de tennaamstelling. Het definitieve bedrag wordt vervolgens als een zogeheten 'doorlopende post' betaald door de dealer, die het daarna btw-vrij kan doorberekenen aan de koper van de auto.

Om de Belastingdienst werk te besparen

Maar die situatie gaat veranderen. Straks wordt de bpm al definitief vastgesteld bij de eerste registratie. Waarom? Om de Belastingdienst werk te besparen. Volgens de BOVAG gaat de nieuwe procedure echter voor een probleem zorgen. Niet alleen voor importeurs - die straks al bpm moeten afdragen bij registratie, wat een extra financiële last is - maar ook voor klanten.



Straks btw betalen over bpm

Want het lijkt erop dat er straks btw betaald moet worden over de afgedragen bpm. Momenteel liggen de bpm-afdracht en de levering van een nieuwe auto aan een klant heel dicht bij elkaar. De Belastingdienst ziet de bpm-betaling als een bedrag dat de dealer namens de klant voldoet (doorlopende post). En daarover hoeft geen btw betaald te worden.

Auto's tot 2000 euro duurder

Maar volgend jaar wordt dat mogelijk anders. Als de bpm reeds bij registratie afgedragen moet worden door de importeur, dan is er geen sprake meer van een doorlopende post. De bpm hoort dan min of meer bij het totaalbedrag dat voor de auto betaald moet worden en daarover wordt btw geheven. Iets wat een gemiddelde benzineauto zo'n 1000 euro duurder zal maken, aldus de BOVAG, en een dieselauto zelfs 2000 euro duurder.

BOVAG gaat in gesprek met overheid

Volgens het Belastingplan 2021 gaat de aanpassing van het bpm-moment in per 1 juli 2021 of 1 januari 2022. De BOVAG gaat voor die tijd in gesprek met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën over het onbedoelde effect van de nieuwe bpm-procedure. De autobelasting in Nederland is al een van de hoogste in Europa, aldus de organisatie, en die moet niet nóg hoger worden.