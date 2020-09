Ferrari doet het vaker: een M-versie van een model introduceren, waarbij de letter M staat voor 'Modificata'. In het verleden waren er bijvoorbeeld al de Ferrari F512 M (1994 - 1996) en 456M (1998 - 2003). De Ferrari Portofino M is de fijngeslepen versie van de in 2017 onthulde Portofino, die de California opvolgde. Lees ook

Ferrari Roma: welkome terugkeer van de klassieke 'Bella Macchina' Ferrari Portofino met nu 620 pk De belangrijkste wijzigingen aan de coupé-cabriolet zijn onder de motorkap te vinden. Daar ligt nog steeds een 3,9-liter V8 met twee turbo's en 760 Nm koppel. Het vermogen ging echter van 600 pk naar 620 pk. Nieuw is ook de achttraps versnellingsbak met dubbele koppeling, die de oude variant met zeven verzetten vervangt. Voor het eerst een Race-modus De Ferrari Portofino M is net zo sterk als de kersverseFerrari Roma. Hij gaat in minder dan 3,5 seconden naar 100 km/h, heeft slechts 9,8 seconden nodig om 200 km/h te bereiken en haalt een topsnelheid van ruim 320 km/h. Met de Manettino-draaiknop op het stuur kun je nu uit vijf rijmodi kiezen (was vier). De nieuwe is Race.