Polestar geeft toe: 'Een Polestar 2 is minder 'schoon' dan je denkt'

Elektrische auto's stoten geen CO2 uit als ze rijden, dus zijn ze in die zin veel schoner dan auto's met een verbrandingsmotor. Eerlijker is echter om ook te kijken naar de CO2-uitstoot tijdens onder meer de productie van de benodigde materialen, waaronder de batterij. Dus dat heeft Polestar gedaan.

Polestar 2 Life Cycle Assessment

Tijdens de zogeheten Polestar 2 Life Cycle Assessment (LCA) is gekeken naar de uitstoot bij het winnen / produceren van materialen, de assemblage van de auto zelf, de logistiek om de auto bij de consument te krijgen, het gebruik door de consument en de recycling van de auto. Polestar heeft de Polestar 2 daarbij vergeleken met een Volvo XC40 met verbrandingsmotor.

Batterij van een elektrische auto

Die laatste heeft een voordeel als het op de productie van materialen aankomt. Want een Volvo XC40 zorgt voor een uitstoot van 14 ton CO2, terwijl een Polestar 2 tot 24 ton komt. Dat heeft vooral te maken met de materialen die nodig zijn voor de batterij van de elektrische auto.

Op windenergie is de Polestar schoon

Dan komen we tot het gebruik van beide auto's, waarbij de Polestar 2 in het voordeel is. Als die wordt opgeladen met alleen windenergie, dan stoot een gemiddelde Polestar 2 over zijn hele levenscyclus slechts 0,4 ton CO2 uit. Maar in de praktijk gaat dat niet op en wordt elektriciteit nog altijd op andere manieren opgewekt.

Wereldwijd nog weinig windenergie

Dus heeft Polestar ook naar de wereldwijde elektriciteitsmix gekeken. En dan stoot een Polestar 2 over zijn hele levenscyclus 23 ton aan CO2 uit. Dat is nog altijd veel minder dan de Volvo XC40 met verbrandingsmotor, die over zijn levenscyclus tot een uitstoot van 41 ton komt.

Break-even point ligt ver weg

Uiteindelijk is de Polestar 2 schoner dan de Volvo XC40, maar het break-even point ligt ver weg. Kijkend naar de Europese manier van elektriciteit opwekken (een combinatie van duurzame en niet-duurzame energie) wordt de Polestar 2 pas na 80.000 kilometer schoner dan de Volvo XC40. Wereldwijd ligt dat punt bij 100.000 kilometer. Als de elektriciteit alleen van wind komt, bij 50.000 kilometer.