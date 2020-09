Aston Martin-racesimulator kost net zoveel als een BMW 5-serie

Toen het Formule 1-seizoen 2020 niet door kon gaan vanwege de uitbraak van het coronavirus, werd er in alle haast een online kampioenschap georganiseerd. Ook gebruiken diverse Formule 1-coureurs in de winter geavanceerde simulatoren om hun 'skills' te onderhouden. Zo ver zijn racegames inmiddels gevorderd. Er zijn hele online competities in onder meer iRacing, Assetto Corsa en Project Cars (of Dirt Rally, als dat meer je ding is).

Echte die-hards kiezen voor racecockpit

Je kunt de games natuurlijk spelen met een controller vanaf de bank, maar leuker is om een racestuur en een setje pedalen aan te schaffen. Ze zijn er in meerdere prijsklasses, van enkele tientjes tot vele honderden euro's. Echte die-hards kiezen echter voor een complete racecockpit, al zijn die bij lange na niet zo duur als het exemplaar dat Aston Martin nu aanbiedt in samenwerking met Curv Racing Simulators.

Aston Martin AMR-C01 draait Assetto Corsa

De cockpit is ontworpen door Aston Martin en ontwikkeld door Curv Racing Simulators. Het geheel is opgetrokken uit koolstofvezel en 'simuleert' de zitpositie in de 1200 pk sterke Aston Martin Valkyrie. De AMR-C01 is uitgerust met een licht gebogen scherm, waarop de racegame Assetto Corsa draait. Als je voor de simulator staat, zal je in het front de typische Aston Martin-grille herkennen. Achter het stuur van de AMR-C01 profiteer je van de expertise van Aston Martin-coureur en simulatorspecialist Darren Turner.

Pardon! Hoeveel kost de AMR-C01?

Zoals je mag verwachten van een product van Aston Martin is de vanafprijs niet mis (Aston Martin-whisky voor 50.000 pond, anyone?). Curv Racing Simulators bouwt niet meer dan honderdvijftig exemplaren van de AMR-C01 (allemaal met de hand). De levering begint in het vierde kwartaal van dit jaar. Zoals gezegd: de prijs ligt op 57.500 pond, exclusief belastingen. Omgerekend is dat ruim 62.000 euro, waar dus nog BTW bovenop komt.