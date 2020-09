Waarom de Nissan Z Proto niet naar Nederland komt

De Nissan 370Z staat sinds kort niet meer in de Nederlandse prijslijst. De compacte sportwagen was een echte beleving, maar wel eentje waar weinig mensen van hebben geproefd. Want in de afgelopen zeven jaar is er slechts één exemplaar verkocht in ons land. Wereldwijd liep het model kennelijk beter, anders had Nissan niet besloten om met een opvolger te komen.

Vermogen van meer dan 400 pk

En dit is het voorproefje van de nieuwe Nissan 400Z: de Z Proto. Nissan geeft nauwelijks details vrij over de auto, maar we gaan ervan uit dat hij op het platform van de achterwielaangedreven Infiniti Q50 en Q60 staat. De krachtbron komt waarschijnlijk van de Q60: een 3,0-liter twinturbo V6 met 408 pk, die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Vette knipoog naar Nissan 300ZX

Het uiterlijk van de Nissan Z Proto is zowel nieuw als vertrouwd. Het silhouet en de rechthoekige grille doen denken aan de Nissan 350Z. Verder zitten er duidelijk elementen in van de klassieke 'Z cars', met aan de achterkant een dikke vette knipoog naar de 300ZX, met zijn zwarte lichtbalk en 'uitgesneden achterlichten'.

Nissan Z Proto even groot als 370Z

De Nissan Z Proto is 4,38 meter lang, 1,84 meter breed en 1,31 meter hoogt, waarmee hij nagenoeg even groot is als de 370Z. Het interieur van de Z Proto ziet er een stuk hoogwaardiger uit dan dat van de 370Z, met drie retrometertjes boven op de middenconsole, een groot infotainmentscherm, een digitaal instrumentarium en interieurdetails in de kleur van de carrosserie.

In Nederland last van CO2-boete



Komt de 400Z naar Nederland? Nee. Want hier zou hij last krijgen van een CO2-boete. De 370Z - met zijn atmosferische V6 - was zo goed als onverkoopbaar, met een vanafprijs van 111.074 euro. Bovendien heeft een sportwagen als de 400Z in Europa een negatief effect hebben op de gemiddelde CO2-uitstoot van het Nissan-gamma, wat de fabrikant op een boete kan komen te staan.

Nissan 370Z elf jaar op de markt



De Nissan 370Z is sinds 2009 vrijwel ongewijzigd op de markt geweest. In zijn laatste vorm leverde zijn 3,7-liter V6 een vermogen van 328 pk en 363 Nm koppel. Cijfers die garant stonden voor een 0-100-sprint in 5,3 seconden en een topsnelheid van 250 km/h. Nismo - de motorsportafdeling van Nissan - had zijn eigen modelvariant, die precies 344 pk uit de zescilindermotor haalde.