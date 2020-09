Waarom de Suzuki Swace geen Toyota Corolla is

Heel veel is hetzelfde, als je de Suzuki Swace naast de Toyota Corolla Touring Sports zet. Zo heeft de Swace dezelfde hybride aandrijflijn. Een 1.8-benzinemotor met 98 pk en een elektromotor met 53 kW (72 pk) leveren samen 122 pk. Het verbruik is 4,5 l/100 km (1 op 22,2). Bij Toyota heb je wel meer keuze. De Corolla is ook leverbaar met een snelle Hybrid met 180 pk en met een 1,2-liter benzinemotor die goed is voor 114 pk. De Suzuki Swaze krijgt alleen de 122 pk-versie.



Swace met automaat



We gaan verder met alle overeenkomsten. De bagageruimte van de Swace en de Corolla is precies even groot, met een inhoud van 596 tot 1606 liter. De wielbasis van beide auto's is 2700 millimeter. De vermaledijde traploze CVT-transmissie van de Toyota Corolla dan? Ook die gaat naar de Swace.



Swace en Corolla: verschillen



Waarin verschillen de Suzuki Swace en de Toyota Corolla Touring Sports eigenlijk? Allereerst komt de Swace alleen als stationwagon, terwijl de Toyota Corolla als hatchback én als Touring Sports leverbaar is.



Suzuki geeft verder helaas nauwelijks informatie over de Swace, die begin 2021 bij de dealer staat. De prijs van de Suzuki Swace is bijvoorbeeld nog niet bekend. Wel weten we dat adaptieve cruise control, airconditioning en een 8 inch touchscreen met Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto standaard zijn. En de naam? We dachten zelf aan een ode aan Patrick Swayze, maar Suzuki meldt desgevraagd dat de naam nergens op slaat.