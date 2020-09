Hyundai Tucson (2021) heeft één heel bijzondere gadget

Blijkbaar zijn kopers van een Hyundai Tucson vergeetachtige mensen. We zien het helemaal voor ons bij de parkeerplaats voor de supermarkt. Portemonnee? Check. Muntje voor het winkelwagentje? Ja hoor. Bonuskaart? Present. Tevreden loopt de Tucson-eigenaar naar de grootgrutter, tot er een alarmsignaal klinkt. Oeps, kinderen vergeten ... Geen probleem met de nieuwe Tucson. Dankzij de Rear Occupant Alert (ROA) voorkom je dat je bloedjes in de warme auto achterblijven terwijl jij op koopjesjacht gaat.

Hyundai Tucson plug-in hybride



Over naar serieuze zaken. De motoren bijvoorbeeld. Hyundai gaat voor elektrificatie en elimineert de dieselmotoren: de Tucson komt er als mild hybrid, als hybride en als plug-in hybride. Alleen een volledig elektrische Tucson ontbreekt. De Hyundai Tucson wordt alleen geleverd met benzinemotoren. De 1.6 T-GDI benzinemotor komt in drie varianten: met 150 pk, 180 pk of 230 pk. In de eerste twee gevallen gaat het om een mild hybrid, de 230 pk-versie is een 'gewone' hybride.



Later in 2021 komt de Hyundai Tucson plug-in hybride, waarover Hyundai nog geen details bekend heeft gemaakt. De 150 pk versie is er ook zonder ondersteuning van een elektromotor, als ouderwetsche benzinemotor zonder poespas dus. De Tucson met 230 pk is ook leverbaar met vierwielaandrijving.



Tucson met automaat

De Hyundai Tucson wordt zowel geleverd met een handgeschakelde zesversnellingsbak als met een automaat. De 150 pk sterke benzinemotor is alleen te koop met een handbak. Kies je voor de mild hybrid-Tucsons, dan kun je kiezen tussen een handbak en een zeventraps transmissie met dubbele koppeling. De Hyundai Tucson hybride met 230 pk is er alleen met zestraps automaat.



Bijzonder uiterlijk



Hyundai heeft werk gemaakt van het uiterlijk. Aan de voorkant valt de grille op, die naadloos overgaat in de koplampen. Heb je de verlichting uitgeschakeld, dan zie je het verschil niet tussen de lichten en de grille. De vorm doet wat denken aan de Mercedes EQC en Nissan Ariya. In het voor- en achterportier is een opvallende vouw aangebracht. Hyundai zegt dat het dan lijkt alsof de auto een sprong naar voren maakt, zelfs als-ie stilstaat. De wielbasis werd een centimeter langer, zodat je achterin wat meer ruimte hebt. De bagageruimte van 620 liter (hybride: 616 liter, mild hybrid: 576 l) is dan weer wat gekrompen: de oude Tucson kwam tot 629 liter.



In het interieur zien we een groot touchscreen. Fysieke knoppen zijn er niet meer - laten we hopen dat Hyundai dit slimmer heeft aangepakt dan Volkswagen. Bij de Golf en de Seat Leon snakken we elke rit weer naar de terugkeer van knoppen. Hyundai meldt verder dat het vormen van het interieur gebaseerd zijn op - we verzinnen dit niet - watervallen. Hoe dan ook ziet het interieur er fraai uit op de foto's.



Hyundai Tucson prijs nog niet bekend

Hyundai laat ons nog in het ongewisse over de prijs van de Tucson. In januari 2021 komt hij naar Nederland, samen met de eveneens nieuwe Hyundai Santa Fe. Hyundai is ook bij de Tucson weer gul met de garantie: elke koper krijgt vijf jaar fabrieksgarantie.