Zo legt Duitsland de kopers van elektrische auto's en stekkerhybrides in de watten

Tuurlijk, ook in Nederland wordt de elektrische auto fiscaal bevoordeeld. Dat begint natuurlijk bij de vrijstelling van bpm en wegenbelasting. Maar vooral de gunstige bijtellingsregels hebben veel bijgedragen aan het succes van de elektrische auto in Nederland. Om particulieren over de streep te trekken, stelde de Nederlandse overheid een subsidiepotje beschikbaar. Helaas was het complete ondersteuningsbudget voor nieuwe EV's er binnen ruim een week doorheen gejaagd! Gelukkig krijgen we in 2021 weer een kans ...

Geen bpm in Duitsland



In Duitsland willen ze de verkoop van elektrische auto's ook stimuleren, maar daar kennen ze geen CO2-gestuurde bpm. Dat instrument kunnen ze dus niet gebruiken. De Duitse bijtellingsregels zijn van nature al veel gunstiger dan de Nederlandse. Ook dat is dus geen krachtige manier om de EV versneld aan de man te brengen. Niettemin worden ook bij onze oosterburen zakelijke EV-rijders bevoordeeld.

Aanschafsubsidie op elektrische auto's tot 9000 euro



Maar wat dacht je van een aanschafsubsidie van 9000 euro op een volledig elektrische auto? Of van 6750 euro op een plug-in hybride? Dat noemen we nog eens gul! Overigens is de Duitse overheid niet de enige die een duit in het zakje doet. Want 3000 euro van de maximale ondersteuning voor de aankoop van een EV (tot € 40.000) komt van de fabrikant.



Is een EV duurder dan 40.000 euro, maar goedkoper dan 65.000 euro, dan is de maximale ondersteuning 7500 euro. Daarvan neemt de fabrikant 2500 euro voor zijn rekening.

Ook fikse korting op plug-in hybrides



Wie een volledig elektrische auto nog eng vindt, kan alvast aan elektrisch rijden gaan snuffelen in een stekkerhybride. Ook daarmee helpt Duitsland zijn burgers op weg. Koop je een plug-in van maximaal 40.000 euro, dan krijg je 4500 euro van de overheid en 2750 euro van de fabrikant - totaal dus 6750 euro. In de categorie 40.000 toto 65.000 euro kun je rekenen op 5625 euro (€ 3750 van de overheid, € 1875 van de industrie) ondersteuning.

Van laadpaalsubsidie tot gratis parkeren



De wegenbelasting stelt in Duitsland niet zo veel voor, maar ook daarvan word je als EV-rijder tien jaar vrijgesteld. Andere douceurtjes voor EV-rijders willen per Duitse deelstaat of stad nogal verschillen. Dat kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke subsidie of de volledige vergoeding van een eigen laadpaal zijn. Maar ook gratis parkeren in stadscentra is een veelgebruikt lokmiddel. Overweeg je naar Duitsland te verhuizen? Dan kun je op de site van de Duitse overheidsinstantie BAFA nog eens op je gemak nalezen welke auto's voor subsidie in aanmerking komen. Daarop komen we onder meer de Tesla Model 3, Audi e-tron 50 en Mercedes EQC tegen. Die vallen in Nederland buiten de subsidieregeling.