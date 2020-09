Doe-het-zelf project: timmer en schroef deze Hyundai Soapbox in elkaar

Voor wie de term niet kent: een zeepkist is een zelfgemaakt voertuigje zonder motor, vaak gebouwd voor of door kinderen. Je kunt een zeepkist duwen of van een heuveltje laten rollen. Er worden ieder jaar meerdere zeepkistenraces gehouden, waarvan de bekendste de Red Bull Zeepkistenrace in Valkenburg is. Vroeger werd een zeepkist vaak van een letterlijke zeepkist gemaakt, vandaar de naam.

Geïnspireerd op Hyundai 45 Concept

De zeepkist van Hyundai komt uit de koker van het Hyundai Motor Europe Technical Center in Rüsselsheim, Duitsland, waar technici, ontwerpers en andere specialisten hem zo hebben ontworpen dat hij gemakkelijk na te maken is. Het design van de Hyundai Soapbox geïnspireerd op dat van de Hyundai 45 Concept uit 2019.

Hyundai Soapbox past in i30 Wagon

De Hyundai Soapbox is 1,76 meter lang en 1 meter breed, waardoor hij achterin een Hyundai i30 Wagon past. Hij is opgetrokken uit simpele materialen die je bij de bouwmarkt kunt kopen, zoals houten planken, metalen buizen, schroeven en meer. De wielen komen van een kruiwagen.

Twee schroevendraaiers als joysticks

En ook al is de Hyundai Soapbox bedoeld voor kinderen, toch is hij sterk genoeg om het gewicht van een volwassene te dragen. Je bestuurt hem met twee joysticks (schroevendraaiers). Hyundai heeft voor de veiligheid een simpel remsysteem gemonteerd (en het instructieboekje vol disclaimers gezet).

Bouwhandleiding van Hyundai zelf

Uiteraard kun je de Hyundai Soapbox zelf ook maken. Hyundai heeft daarvoor een handleiding online gezet. De bouw lijkt niet erg ingewikkeld, alleen hebben wij het gevoel dat er iets mist in de handleiding (of we lezen niet goed). Want waar zijn de maten en de uitzaaginstructies?