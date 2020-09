Afgelopen maart ging de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen overdag van 130 km/h naar 100 km/h. EenVandaag en het AD hield een enquête onder 30.000 automobilisten en kwam tot de conclusie dat Nederlanders de nieuwe limiet massaal zouden gaan negeren. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Er wordt inmiddels redelijk trouw 100 km/h gereden.

Bijna de helft vindt langzamer rijden geen probleem

En niet alleen maar omdat er anders een boetebrief uit Leeuwarden op de mat valt, zo blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Pricewise. Want 44 procent van de ondervraagde automobilisten blijkt ook om het milieu de voet van het gas te willen halen. Sterker nog, 40 procent denkt er ook over om minder te gaan rijden, wat natuurlijk een uitvloeisel is van de coronatijd, waarin thuiswerken prima … tja … blijkt te werken.

Een derde vindt elektrische auto mooi alternatief

Als er dan wél gereden moet worden, dan vindt een derde van de respondenten dat dat prima in een volledig elektrische auto kan. Het aandeel van elektrische auto's in de totale markt is nog redelijk marginaal, maar stijgt hard. Dit jaar is er een groot aantal redelijk betaalbare EV's op de markt gekomen, zoals de Honda e, Peugeot e-208, Mini Electric en Volkswagen ID.3.

Subsidie van 4000 euro voor elektrische auto's

Particulieren die een nieuwe elektrische auto kopen, komen in aanmerking voor een subsidie van 4000 euro. De subsidiepot was dit jaar al na een paar dagen leeg, maar is vanaf 1 januari weer gevuld. Daarbij komen zakelijke rijders in aanmerking voor een lagere bijtelling en hoeft voor EV's geen wegenbelasting te worden betaald.

Goed zoeken naar verzekering voor elektrische auto

Met een elektrische auto wordt gemiddeld meer schade gereden, dus zijn de verzekeringspremies over het algemeen hoger. En niet zo'n beetje ook. Bij een Peugeot e-208 kan het verschil met een Peugeot 208 oplopen tot 20 tot 30 euro extra per maand, aldus een vergelijking op Pricewise. Maar natuurlijk leent het om te shoppen. Dus als je verstandig bent, ga je online je autoverzekering vergelijken.