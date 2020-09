Top en flop: het goede en het slechte nieuws van week 37

+ Top - Twee woorden voor de Aston Martin Victor: 'Holy shit!!!'

Geen persbericht, geen grootse introductie, niks. Aston Martin heeft heel stiekem een unieke hypercar onthuld op een klassiekerevenement bij het Hampton Court Palace. En wat voor een … De Aston Martin Victor is misschien wel de gaafste one-off ooit.

+ Top - Maserati MC20: Een nieuw begin voor Maserati

Zoals vrijwel alle merken van Fiat Chrysler heeft Maserati te kampen met een verouderd modellengamma en tegenvallende verkopen. De Maserati MC20 moet een keerpunt zijn. De 630 pk sterke sportwagen is de aanzet tot een Maserati-offensief en moet het de Audi R8 V10 Performance en Porsche 911 Turbo S lastig gaan maken.

+ Top - De minst dure Land Rover Defender is ook gelijk de krachtigste

De Land Rover Defender is niet goedkoop. In Nederland moet je zo'n 100.000 euro meebrengen om er een te kunnen kopen (in België slechts 50.000 euro). Maar nu is er een iets betaalbaardere uitvoering. De Land Rover Defender P400e kost 82.016 euro en heeft een plug-in hybride-aandrijflijn die goed is voor 404 pk.

- Flop - 2020 slechtste jaar voor autoverkoop sinds 1968

Het Economisch Bureau van ING voorspelt dat 2020 een historisch dieptepunt wordt voor de Nederlandse autobranche. Naar verwachting stevent de autoverkoop dit jaar af op het laagste punt sinds 1968.

- Flop - Dieselgate: Volkswagen-topman Winterkorn komt voor de rechter

Voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn moet voor de Duitse rechter verschijnen voor zijn rol in het dieselschandaal. In 2015 werd ontdekt dat Volkswagen sjoemelsoftware in zijn dieselmotoren had ingebouwd. Toenmalig directeur Winterkorn moet geweten hebben van dieselgate, zo zeggen de Duitse aanklagers.

- Flop - Elektrische Citroën ë-C4 is duurder dan Volkswagen ID.3

De Citroën ë-C4 is er vanaf 38.190 euro. En daarmee is hij enkele honderden euro's duurder dan de Volkswagen ID.3, die in de basis krachtiger is en een grotere actieradius heeft. De conventionele Citroën C4 kun je bestellen vanaf 26.890 euro.