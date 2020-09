De Suzuki Across is er namelijk alleen als plug-in hybride. En van die variant van de Toyota RAV-4 - die later dit jaar op de markt komt - is de prijs nog niet bekend. Toyota heeft momenteel twee versies van de RAV-4 in de prijslijst staan: eentje met 2,0-liter benzinemotor (39.495 euro) en eentje met hybridetechniek (44.795 euro).

Vierwielaangedreven Suzuki Across

Net als de aankomende Toyota RAV-4 Plug-in Hybrid, heeft de Suzuki Across een 2,5-liter motor met 185 pk, die wordt bijgestaan door een paar elektromotoren (vóór 183 pk en achter 55 pk). Het gecombineerde vermogen van de aandrijflijn is 306 pk. Wat genoeg is om de Across in slechts 6,0 seconden naar 100 km/h te laten sprinten.

Elektrisch actieradius van 75 kilometer

Veel belangrijker is natuurlijk het verbruik en de elektrische actieradius van de forse Suzuki. Dankzij een 18,1-kWh batterij kan hij maximaal 75 kilometer ver komen op elektrokracht alleen. Over het gemiddelde brandstofverbruik van de Across spreekt Suzuki nog niet. De suv mag een aanhanger trekken van 1500 kilo.

Verwarmde stoelen ook achterin

Standaard is iedere Across uitgerust met LED-verlichting, 19-inch lichtmetalen wielen, een 9-inch infotainmentscherm met Apple CarPlay en Android Auto, airconditioning, en stoelverwarming voorin en achterin. De Suzuki Across is per direct te bestellen. De eerste exemplaren worden eind september al uitgeleverd.