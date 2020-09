Daniel Ricciardo: "De tweede helft van het Formule 1 seizoen kan nog wel eens heel erg leuk worden."

In het door de coronacrisis flink uitgedunde Formule 1-seizoen, rijdt Lewis Hamilton de sterren van de hemel. De Mercedes-coureur heeft in de eerste helft van het 17 races tellende F1-kampioenschap inmiddels 164 punten vergaart. Daarmee staat hij op een ruime voorsprong van zijn belangrijkste concurrenten, teamgenoot Valtteri Bottas (117 punten) en de Nederlander Max Verstappen (110). De strijd om de F1-titel is nog nooit zo saai geweest. Of niet soms?

Hamilton heerst, maar achter hem is het beslist niet saai

Gelukkig is Mercedes-AMG F1 is niet volledig onfeilbaar. Dat bewijst de prachtige overwinning van Max Verstappen tijdens de 70th Anniversary Grand Prix op het Britse circuit van Silverstone. Ook de emotionele zege van Pierre Gasly (AlphaTauri Honda), vorig weekend tijdens de Grote Prijs van Italië op Monza, zal de fans nog lang op het netvlies blijven staan. Zulke verrassende uitslagen zijn lichtpuntjes in een kampioenschap dat verder vrij voorspelbaar verloopt. Alhoewel er achter de gedoodverfde top 3 (Hamilton, Bottas en Verstappen, op volgorde van de huidige tussenstand) genoeg spanning en sensatie te beleven is.

Is Renault F1 het derde team? Of McLaren? Of toch Racing Point?

Achter de Mercedessen en de Red Bull-Honda van Max Verstappen, zit het allemaal heel dicht bij elkaar. Renault, McLaren en Racing Point zijn in een felle strijd verwikkeld om de derde plaats in het kampioenschap, terwijl AlphaTauri-Honda (voorheen Torro Rosso) als 'underdog' loert naar zijn kansen. De resultaten van Ferrari (dat dit weekend zijn 1000ste Grand Prix rijdt) zijn bedroevend, het historische team onwaardig - en roepen tegelijkertijd heel veel vragen op over de vermeende illegaliteit van de motor, vorig seizoen. In het achterveld 'wheelbangen' de auto's van Haas, Alfa Romeo en Williams in een poging niet door de Mercedessen op een ronde achterstand gereden te worden ...

Spiegeltje, spiegeltje: wat gebeurt er achter Max Verstappen?

Wat gaat de tweede helft van het Formule 1-seizoen 2020 brengen? Dit weekend doet het F1-circus het circuit van Mugello aan, een baan waar veel coureurs niet eerder hebben geracet en die bekend staat om zijn snelle bochten. Echte bandenvreters, wat in het nadeel kan werken voor de gevoelige Mercedessen van Hamilton en Bottas. Dat biedt perspectieven voor Max Verstappen en de overige teams, waarbij vooral Racing Point en Renault de laatste paar races zeer hoge ogen gooien met hun hoge topsnelheden. Max Verstappen zal op Mugello goed in zijn spiegeltjes moeten blijven kijken, is onze voorspelling.

Daniel Ricciardo: "Kansen op het podium"

Voorafgaand aan het raceweekend op Mugello, had Autowereld.com kort de gelegenheid om met de Australiër Daniel Ricciardo en de Fransman Estaban Ocon te spreken, de huidige coureurs van het Renault F1-team. Beide mannen kunnen niet anders dan toezien op de suprematie van de Mercedessen, maar gooien de handdoek beslist nog niet in de ring. Daniel Ricciardo: "De tweede helft van het seizoen kan nog heel leuk worden. We doen een aantal circuits in Europa aan, waar we anders veel eerder in het seizoen racen. Ik verwacht nog wel wat natte races, met name op de Nürburgring (11 oktober, red.). Als het gaat regenen, kunnen deze races nog wel eens heel chaotisch verlopen - met verrassende resultaten. Dat biedt ons de kans om misschien nog wel een paar keer op het podium te belanden."

Estaban Ocon: "Iedereen werkt keihard"

Opvallend is dat de Renaults het dit jaar veel beter lijken te doen dan vorig seizoen. De geel-zwarte bolides zijn snel en - nog belangrijker - betrouwbaar. Eindelijk. En dat is best een verrassing, aangezien teambaas Cyril Abiteboul eerder dit jaar in een interview heeft gezegd dat Renault voor 2020 geen motorische updates meer op de planning had staan. Esteban Ocon hierover: "Natuurlijk is de ontwikkeling van onze auto niet 'bevroren'. In het hoofdkwartier van het team wordt door iedereen keihard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Renault R.S. 20. Dat geldt zowel voor het chassis als voor de power-unit."

Mooie gevechten

In elk geval hebben Daniel Ricciardo en Estaban Ocon dit jaar al meerdere keren laten zien dat Renault een partij is waar rekening mee gehouden moet worden. Maar de rest van het startveld staat natuurlijk ook niet met de armen over elkaar. Voor de tweede helft van het F1-seizoen 2020 belooft dat veel mooie gevechten in het middenveld. En hopelijk weten teams als Red Bull, Renault, Racing Point, McLaren en AlphaTauri de voorsprong van Mercedes-AMG F1 snel te verkleinen. Dan zou de tweede helft van het raceseizoen 2020 nog wel eens heel verrassende uitslagen kunnen opleveren.