Elektrische Citroën ë-C4 is duurder dan Volkswagen ID.3

Om met de elektrische variant van de Citroën C4 te beginnen: de prijslijst van de Citroën ë-C4 begint bij 38.190 euro (uitvoering Feel) en gaan tot 40.740 euro (uitvoering Shine). Daarbij komt de ë-C4 vanaf volgend jaar natuurlijk in aanmerking voor 4000 euro overheidssubsidie als je hem als particulier koopt of leaset. We schrijven 'vanaf volgend jaar', want voor dit jaar is de subsidiepot al leeg.

Aandrijflijn van Peugeot e-208

De Citroën ë-C4 maakt gebruik van de aandrijflijn van de Peugeot e-208. Dat betekent dat hij wordt aangedreven door een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor, die is gekoppeld aan een 50-kWh batterij. De Peugeot haalt daarmee een actieradius van maximaal 340 kilometer. Citroën heeft er nog 10 kilometer extra uit weten te peuteren.

Citroën ë-C4 aan de snellader

Laden kan via een 100-kW DC-snellader met een snelheid van 10 kilometer per minuut. De 50-kWh batterij is na een half uur laden weer voor 80 procent vol. Het is natuurlijk ook mogelijk om de Citroën ë-C4 thuis aan het stopcontact te hangen, of aan een publiek of privaat laadpunt (een wallbox).

Vergelijking met Volkswagen ID.3

De meest vergelijkbare concurrent van de Citroën ë-C4 is de Volkswagen ID.3; die is er als ID.3 1st vanaf 37.990 euro. Hij heeft een elektromotor op de achteras (204 pk en 310 Nm), een 58-kWh batterij onder het passagierscompartiment en een WLTP-actieradius van maximaal 424 kilometer. De Volkswagen heeft dus een streepje voor op de Citroën.

Citroën C4 vanaf 26.890 euro

Zoals in de introductie van dit verhaal gemeld, is de reguliere Citroën C4 er vanaf 26.890 euro. Voor dat bedrag levert Citroën een C4 met een 130 pk sterke benzinemotor met een handgeschakelde versnellingsbak in het uitrustingsniveau Feel. Dieseladepten moeten flink doorsparen, want de C4 BlueHDi 130 S&S - standaard met achttraps automaat met dubbele koppeling - moet minstens 30.990 euro opleveren.