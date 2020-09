Coronacrisis: Noodlijdend McLaren zet hoofdkantoor te koop

Het McLaren Technology Centre werd in 2004 gebouwd en is ontworpen door architect Norman Foster, die ook tekende voor het Millau Viaduct in Frankrijk, het hoofdkantoor van Apple in Cupertino, Verenigde Staten, en 'The Gherkin' in Londen. Samen met het nieuwere McLaren Production Centre en McLaren Thought Leadership Centre staat het halfronde gebouw nu in de etalage voor 200 miljoen pond. McLaren wil zijn hoofdkantoor verkopen en terugleasen van de nieuwe eigenaar. De sportwagenfabrikant verwacht dat de verkoop tegen het einde van dit jaar rond is.

Eind juni kwam er een einde aan de acute financiële nood bij McLaren. Het bedrijf kreeg een lening van 150 miljoen pond van de Nationale Bank van Bahrein. Maar om de toekomst van McLaren veilig te stellen, moet er meer gebeuren. Daarom gaat het bedrijf een aandeel in zijn Formule 1-team verkopen. Daarbij sneuvelden zo'n 1200 banen bij Mclaren (een derde van alle medewerkers) en probeerde de autobouwer zijn collectie klassiekers als onderpand aan te bieden voor een lening (waar bestaande investeerders op z'n zachtst gezegd niet blij meer waren).