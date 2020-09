De Lucid Air is revolutionair ... maar wie wil 'm eigenlijk hebben?

In de Verenigde Staten krijgt de volledig elektrische Lucid Air een vanafprijs van zo'n 80.000 dollar. Dat is net iets duurder dan de goedkoopste Tesla Model S Long Range. In Nederland kost die auto dik 84.000 euro. Nu was dat een paar jaar geleden - met 0% bijtelling - nog geen enkele bezwaar voor zakelijk rijdend Nederland; in 2018 werden meer dan 5600 exemplaren van de Tesla Model S op kenteken gezet. Kijken we naar 2020, dan staat de teller (tot en met augustus) op nog geen ... 90 stuks. Gezien de huidige bijtellingsregels (2021: 12% op de eerste 40.000 euro, 22% op het resterende bedrag) doet dat ons vrezen voor de verkoopkansen van de Lucid Air, in ons aankoopsubsidie- en bijtellingsbeluste landje ...

Beetje Taycan, beetje Mustang Mach-E ... en heel veel ruimte

Hoe dan ook: de productieversie van de Lucid Air is een prachtig product. Het ontwerp van de grote vierdeurs sedan wijkt nauwelijks af van het eerdere studiemodel en de Amerikanen hebben veel aandacht besteed aan het design van het interieur. Het dashboard lijkt een mengeling van elementen uit de Porsche Taycan en de Ford Mustang Mach-E; de bediening werkt geheel digitaal, via tablet-achtige touchscreens. Daarnaast biedt de Lucid Air een zee aan ruimte: de wielbasis is ruim 3 meter lang en Lucid heeft een heel compacte elektromotor ontwikkeld, die nauwelijks interieurruimte opslokt.

Sneller dan ... de Bugatti Chiron!

Binnen de auto-industrie zet Lucid met deze elektromotor dan ook grote stappen. De motor wijkt af van de huidige standaard door zijn zeer compacte bouw. Toch levert-ie hoge vermogens. Hoeveel pk het basismodel van 80.000 dollar krijgt, is nog niet bekend gemaakt, maar in de daarop volgende Touring-uitvoering (à 95.000 dollar) die in de loop van 2021 in productie gaat, heb je 680 pk tot je beschikking. Dat is trouwens nog niets vergeleken met de Air Grand Touring (vanaf 139.000 dollar), die begin 2021 in productie gaat: 800 pk! Wat vervolgens weer een lachertje is vergeleken met de Air Dream Edition (à 169.000 dollar), die twee elektromotoren heeft en maar liefst 1080 pk op het asfalt loslaat. Dat resulteert in een kwartmijlsprintje op de dragstrip van 9,9 seconden. Een prestatie waar de 1500 pk sterke Bugatti Chiron niet aan kan tippen!

480 kilometer in 20 minuten

Lucid is niet alleen bijzonder in zijn sas met de nieuwe compacte, voor massaproductie ontwikkelde elektromotor. Ook met het pakket batterijen dat laag in het skateboard-achtige platform is verwerkt, boekt het Amerikaanse merk uit Silicon Valley grote vooruitgang. Lucid zegt dat de batterijen 17 procent efficiënter zijn dan de beste lithium-ion batterijen op de markt. Dat betekent dat er veel winst is geboekt op het gebied van het bereik en de laadsnelheid. Om bijvoorbeeld een actieradius van 300 kilometer te halen, kan Lucid een veel lichter batterijpakket toepassen. De Lucid Air Grand Touring heeft een bereik van ruim 800 kilometer. Met een laadvermogen van 300 kW is 20 minuten aan de laadpaal goed voor ongeveer 480 kilometer stroom.

Een Lucid Air bij elke laadpaal? Neuh ...

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de fabriek waar de Lucid Air vanaf komend voorjaar van de band zal rollen. Wanneer de auto vanuit de VS de oversteek naar Europa zal maken, is op dit moment nog niet bekend. Overigens is het al wel mogelijk om een exemplaar te reserveren, via de website van Lucid Motors. Hoe veelbelovend en vooruitstrevend de Lucid Air ook is, bij ons ontstaat het vermoeden dat we (gokje) eind 2021 niet bij elke laadpaal een Lucid Air staat snel te laden. De auto wordt simpelweg te duur om voor allerlei aantrekkelijke subsidie- en bijtellingsvoordelen in aanmerking te komen. En dat is uiteindelijk toch waar de meeste Nederlandse EV-rijders het meeste belang aan hechten ...