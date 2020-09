Maserati MC20: Een nieuw begin voor Maserati?

Om te beginnen bij de naam: MC20 grijpt terug op MC12, de typeaanduiding van de op de Ferrari Enzo gebaseerde hypercar uit 2004, waarmee Maserati deelnam aan het FIA GT-kampioenschap. MC staat dan ook voor 'Maserati Corse'; het getal 20 voor het jaar 2020.

Maserati-logo in de motorkap

Wat ons betreft is de Maserati MC20 een mooie, zelfs wat ingetogen auto geworden. Hij heeft duidelijk trekjes van de MC12, maar is een stuk cleaner. De grille met daarin de roemruchte drietand is typisch Maserati. De achterlichten doen ons wat denken aan de McLaren GT. Fraai designdetail zijn de openingen in de motorkap, die met elkaar het Maserati-logo vormen.

Twinturbo V6 met Formule 1-techniek

Daaronder ligt een compleet nieuwe 3,0-liter twinturbo V6 met 630 pk en 730 Nm. Het blok is door Maserati zelf ontwikkeld en maakt gebruik van gepatenteerde Formule 1-techniek. Door gebruik te maken van zogeheten voorkamers (de ontsteking gebeurt eerst daar en breidt zich dan uit naar de eigenlijke cilinders) kan het specifieke vermogen flink worden opgeschroefd.

Krachtigste zescilinder op de markt

De V6 van de Maserati MC20 produceert een vermogen van 210 pk per liter en is de krachtigste zescilinder van het moment. Hij heeft dan ook geen moeite met de 1500 kilo wegende MC20 en slingert hem in slechts 2,9 seconden naar 100 km/h. Pas bij 325 km/h houdt de Maserati op met accelereren.

Koolstofvezel en composietmateriaal

De MC20 is grotendeels opgetrokken uit koolstofvezel en composietmateriaal. Maserati heeft er veel moeite voor gedaan om de auto een cleane lijn te geven, zonder al te veel zichtbare luchtinlaten. Bestuurder en passagier stappen in via vleugeldeuren, die schuin voor voren en naar boven kantelen.

Achttraps transmissie met dubbele koppeling

Het interieur van de Maserati MC20 oogt racy, met een minimum aan knoppen en twee displays (een als instrumentarium en een als infotainmentscherm). Schakelen hoeft zelf niet (maar kan wel), want de MC20 is uitgerust met een achttraps transmissie met dubbele koppeling.

Ook elektrische Maserati MC20

Er komen meerdere varianten van de Maserati MC20. Dit jaar debuteert de coupé, volgend jaar komt de cabriolet. En Maserati heeft ook een volledig elektrische versie paraat. Die heeft een actieradius van meer dan 380 kilometer en haalt een topsnelheid van 310 km/h. Van stilstand naar 100 km/h gaat in 2,8 seconden.