De minst dure Land Rover Defender is ook gelijk de krachtigste

De Land Rover Defender P400e is er vooralsnog alleen als vijfzits Defender 110. Hij wordt aangedreven door een viercilinder benzinemotor met 300 pk en een elektromotor met 143 pk. Land Rover heeft wat gerekend en komt tot een systeemvermogen van 404 pk. Goed voor een sprint naar 100 km/h in 5,6 seconden (!) en een topsnelheid van 210 km/h.

Elektrische actieradius van 43 kilometer

De elektromotor wordt gevoed door een 19,2-kWh batterij. Op papier betekent dat een volledig elektrische actieradius van 43 kilometer. Het gemiddelde brandstofverbruik van de Land Rover Defender P400e zou uitkomen op slechts 3,3 l/100 km (1 op 30,3), met een corresponderende CO2-uitstoot van 74 g/km. Maar dat haal je in de praktijk geheid niet.

In een half uur op te laden

Land Rover levert de Defender P400e standaard met een zogeheten Mode 3-laadkabel. Daarmee is het mogelijk om de batterij van de terreinwagen in twee uur van leeg tot een laadniveau van 80 procent op te laden. Met de optionele Mode 2-kabel doe je daar zo'n zeven uur over. Snelladen met 50 kW kan ook. Dan is de batterij al na een half uur voor 80 procent vol.

Defender P400e mag 3000 kg trekken

Interessant voor Land Rover Defender-kopers: ook de plug-in hybride P400e kan een flinke aanhangwagen trekken, want aan de trekhaak van het model mag je maximaal 3000 kilo hangen. Het duurt even voordat de P400e ook als korte Defender 90 op de markt komt. De productie van dat model is vertraagd door de corona-uitbraak.

Nieuwe diesels voor Land Rover Defender

Naast de Defender P400e introduceert Land Rover ook een set nieuwe dieselmotoren voor zijn offroader. De zescilinders zijn leverbaar in de Defender 90 en 110 en worden ondersteund door mild-hybride technologie. Dat betekent dat remenergie wordt teruggewonnen en wordt gebruikt om de motor te helpen, met als gevolg een lager verbruik en meer kracht onderin.

Extra uitrustingsniveau X-Dynamic

Er zijn drie nieuwe zespitters: de D200 (200 pk en 500 Nm), D250 (249 pk en 570 Nm) en D300 (300 pk en 650 Nm), waarbij die eerste twee een niet bijster goed verbruik neerzetten van 1 op 11,3 (oef!). Verder kondigt Land Rover een voor de Defender een extra uitrustingsniveau aan (X-Dynamic) en een aantal nieuwe kleuren en opties.