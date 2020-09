Volkswagen Golf Variant: Voor als je eens geen suv wilt

Over het uiterlijk van de nieuwe Volkswagen Golf Variant hoeven we het niet al te lang te hebben: hij is een Golf met een laadbak. Waarbij overigens wel opvalt dat de Volkswagen-ontwerpers de achterzijde van het model iets 'dynamischer' hebben gemaakt. In vergelijking met de vorige Golf Variant helt de d-stijl en de achterruit meer naar voren.

Volkswagen Golf Variant iets groter

En dat brengt ons gelijk bij het belangrijkste: hoe ruim is de Volkswagen Golf Variant? In vergelijking met zijn voorganger is hij bijna 7 centimeter langer geworden, waarvan het grootste deel in de wielbasis zit. De bagageruimte is iets groter geworden (plus 6 liter) en biedt nu plaats aan 611 liter aan koffers, tassen en boodschappen (1642 liter met de achterbank naar beneden).

Vergelijking met Seat en Skoda

Kijken we naar de modellen waarmee de Volkswagen Golf Variant zijn platform deelt, dan zien we kleine verschillen. De Seat Leon Sportstourer heeft een kofferruimte met een inhoud van 620 - 1600 liter. Stalgenoot Skoda Octavia Combi gaat daar overheen met 640 - 1700 liter.

Volkswagen Golf Alltrack niet voor hier

Tegelijkertijd met de Golf Variant introduceert Volkswagen de Golf Alltrack: een opgehoogde, iets stoerder aangeklede versie met standaard vierwielaandrijving. Zo'n variant is er ook van de vernieuwde Volkswagen Passat. Beide worden niet in Nederland geleverd.

Volkswagen Golf Variant

Volkswagen Golf Alltrack