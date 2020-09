Tesla-topman Elon Musk geeft Volkswagen ID.3 een 'onpliment'

Elon Musk heeft er een driedaags werkbezoek aan Duitsland op zitten. Het Tesla-opperhoofd had gesprekken met politici, nam een kijkje bij de Berlijnse Tesla-fabriek in aanbouw en ging ook nog twee uur bij Volkswagen op de koffie. Daar ontmoette hij zijn evenknie Herbert Diess en de kersverse Volkswagen ID.3. Diess postte trots een video op zijn LinkedIn-pagina, waarin hij samen met Musk in de ID.3 over een vliegveld reed.

'Voor een niet-sportieve auto is het oké'

"Je weet dat dit een mainstream auto is, niet een racewagen …", tempert Diess de verwachtingen tegenover Musk, die kennelijk graag de acceleratie wil uitproberen. En even later doet de Volkswagen-topman een voorzetje: "Stuurt goed." Waarop Musk zuinigjes zegt: "Voor een niet-sportieve auto is het oké."

En daar is de Volkswagen ID.4

Wat er even later gebeurt, is niet helemaal duidelijk, maar na een knip in de video horen we Diess zenuwachtig lachen. Kennelijk heeft Musk een beetje lopen smijten met de auto, want hij haalt zijn schouders op en doet de uitspraak: "Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren?" Als de heren terugkomen in een vliegtuighangar staat op de achtergrond heel toevallig (not!) een nieuwe Volkswagen ID.4.

'Geen samenwerking met Tesla'

Op LinkedIn schrijft Diess dat Musk zijn bedenkingen had bij het beschikbare koppel van de ID.3 op hogere snelheid. "Zoals ik al zei", pareert de Duitser de kritiek: "Het is geen sportwagen. Daarvoor wil ik je naar onze Porsche Taycan verwijzen." En om geruchten te voorkomen: "Voor de duidelijkheid: [Musk en ik] hebben alleen gereden en gepraat. Er wordt niet gewerkt aan een samenwerking [met Tesla]."

Volkswagen haalt Tesla in

De Duitse krant Welt publiceerde een interview met Bernd Osterloh, voorzitter van de ondernemingsraad bij Volkswagen. Die denkt dat Volkswagen binnen nu en drie jaar Tesla gaat inhalen op het gebied van elektrische auto's, zowel wat productie-aantallen als wat software betreft. "In 2023 zitten we op het niveau van Tesla", zei Osterloh vol vertrouwen. "Waarschijnlijk al eerder."