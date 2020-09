Twee woorden voor de Aston Martin Victor: 'Holy shit!!!'

Een Aston Martin, Ferrari, Lamborghini of McLaren … In sommige kringen kun je zelfs daar al niet meer mee aankomen. Immers, al je buren en 'vrinden' hebben er een. Daarom hebben de vier genoemde merken inmiddels speciale afdelingen, die op bestelling unieke auto's maken. Ferrari heeft Special Projects, Lamborghini heeft Ad Personam en McLaren heeft Special Operations.

Aston Martin Q

Bij Aston Martin knipogen ze naar James Bond met hun Q-afdeling. Via Aston Martin Q kun je persoonlijke wensen in vervulling laten gaan, wat meestal neerkomt op een afwijkende carrosseriekleur of een bijzondere interieurafwerking. Maar als je genoeg geld in Gaydon achterlaat, kunnen ze daar ook een volledig unieke auto voor je ontwikkelen. En dat is precies wat een liefhebber heeft gedaan …

Handley Page Victor

Dit is de Aston Martin Victor. Hij is genoemd naar een van de V-bommenwerpers, die tijdens de Koude Oorlog door de Britse luchtmacht werden ingezet om nucleaire wapens te dragen. De Aston Martin Vulcan is genoemd naar de Avro Vulcan (1952 - 1984) en de Victor krijgt zijn naam van de Handley Page Victor (1952 - 1993).

24 uur van Le Mans

De Aston Martin Victor is samengesteld uit onderdelen van de Aston Martin One-77 en de Vulcan, en is een ode aan de V8 Vantage uit de jaren zeventig en tachtig. In zijn design kun je duidelijk de overeenkomsten zien met de Aston Martin DBS V8 RHAM/1; een monsterlijke racewagen die in 1977 werd ingezet in de 24 uur van Le Mans.

Atmosferische V12 met 848 pk

Voorin de Victor ligt de 7,3-liter atmosferische V12 van de One-77. Het blok is door Cosworth onder handen genomen en levert niet langer 760 pk en 750 Nm, maar 848 pk en 821 Nm. En het bijzondere is: al dat vermogen en koppel gaat naar de achterwielen via een handgeschakelde zesbak! De side pipes - die van de Vulcan afkomstig zijn - produceren ongetwijfeld een epische soundtrack.

Pentland en Forrest Green

De in Pentland Green gespoten koolstofvezel carrosserie is een prachtige combinatie tussen oud en nieuw. In het interieur daarentegen gaat Aston Martin op de futuristische tour, met een koolstofvezel racestuur en een setjes displays. De houten pookknop en het fraaie leer (in de kleur Forest Green) zorgen voor een paar klassieke accenten.

Aston Martin Victor is straatlegaal

Onderhuids vind je veel racetechniek van de Aston Martin Vulcan - zoals de instelbare veren en dempers - maar met de Victor mag je wel degelijk de openbare weg op. Wie de eigenaar van de fabelachtige one-off is, is niet bekend. En wat hij (het moet een hij zijn, dat kan niet anders) ervoor betaald heeft ook niet. Maar dat zal ongetwijfeld in de miljoenen lopen.