Auto verzekeren? Deze steden zijn goedkoop!

Autobezitters uit Den Haag betalen de hoogste premie voor hun autoverzekering. Goedkoop je auto verzekeren kan vooral in Groningen, Leeuwarden en Assen. Dat blijkt uit een onderzoek van een prijsvergelijkingswebsite. Voor dit onderzoek zijn de gemiddelde premies per provinciehoofdstad en de verschillen per dekking met elkaar vergeleken.

Auto verzekeren in het noorden is veel goedkoper

Den Haag wordt op de voet gevolgd door Amsterdam en Utrecht als duurste steden om je auto te verzekeren. De gemiddelde premie ligt in Den Haag op 34,77 euro, in Groningen is dat 25,55 euro. Op jaarbasis betalen Hagenezen dus 110,64 meer voor een autoverzekering dan Groningers. Dat

is ruim 35 procent meer.



Al jaren betalen mensen uit het noorden van Nederland het minst voor een autoverzekering. Dat komt omdat daar een stuk minder auto's op de weg rondrijden. De kans op schade of een ongeluk is dus aanzienlijk kleiner. Opvallend is dat de premies van autoverzekeringen dit jaar voor het eerst sinds 2016 zijn gedaald.

Sterke premiedaling in Maastricht

Den Haag was niet altijd de duurste stad. Eerst was het Maastricht, maar in deze stad is sprake van een flinke preiedaling. Dit jaar betalen Maastrichtenaren gemiddeld 11 procent minder dan in 2019. Dat komt neer op een jaarlijkse besparing van ongeveer 50 euro. Waarschijnlijk heeft de premiedaling te maken met de daling van het aantal autodiefstallen in Maastricht. Dit aantal daalde vorig jaar met ongeveer 21 procent. Op jaarbasis daalt de premie in Maastricht met ruim 50 euro. Maastricht verdwijnt daardoor uit de top drie van duurste steden.



Ook in Groningen is het aantal autodiefstallen flink afgenomen: het scheelde bijna 52 procent in vergelijking met een jaar eerder. Verzekeraars hebben dit lagere risico doorberekend in de premie van de autoverzekering. En nu is Groningen in 2020 ineens de goedkoopste provinciehoofdstad om de auto te verzekeren.

Jongeren uit Den Haag zijn de klos

Al jaren moeten jongeren diep in de buidel tasten om de autopremie te betalen. Dat komt omdat verzekeraars deze groep als zeer risicovol zien. Jongeren veroorzaken meer ongelukken en schade. Dat komt waarschijnlijk omdat ze minder rijervaring hebben. Daarnaast hebben jongeren weinig tot geen schadevrije jaren. En hoe hoger het risico, hoe hoger de premie. Het hoge risicoprofiel van deze doelgroep, in combinatie met het drukke verkeer, zorgt ervoor dat jongeren in Den Haag de hoofdprijs voor hun autoverzekering betalen. Zij betalen hier maar liefst 167,40 euro meer dan starters uit Groningen. Hun gemiddelde maandpremie ligt op 47,24 euro.



Als ze hun autoverzekering berekenen, kunnen jongeren wel veel geld besparen. Er zijn ook verzekeraars die speciale polissen aanbieden, waarbij jongeren afhankelijk van hun rijstijl korting krijgen. Door de opgebouwde schadevrije jaren en de no-claimkorting die daarmee gepaard gaat, wordt het premiebedrag snel lager.