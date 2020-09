Lucid Air is sneller dan een ...

Op 9 september wordt de productieversie van de spannende Lucid Air gepresenteerd. Dankzij deze grote elektrische sedan uit Silicon Valley breekt bij de technici van Tesla en Porsche ongetwijfeld het angstzweet uit, dankzij technologie die veel verder gaat dan tot nu toe bij elektrische auto's werd toegepast. Onlangs schreven we al dat de Lucid Air in 1 minuutje maar liefst 32 kilometer kan bijladen, en dat je na 20 minuten alweer 482 kilometer verder kunt. Maar de Lucid Air is niet alleen het snelste jongetje aan de laadpaal. Ook op de sprint zet hij namelijk menige grootheid in het hemd ...

Topprestatie op de dragstrip

In Amerika beginnen hele volksstammen "USA! USA!" te scanderen, als een prestatie wordt neergezet die niemand ooit voor mogelijk hield. Zoals op de dragstrip: een snelle tijd op de kwartmijl en je hoort ze "Yeeehawww!" schreeuwen, gevolgd door de drieletterige afkorting van de Verenigde Staten van Amerika. Bij de knappe koppen van Lucid Motors USA in Newarc, Californië is gepaste trots is beslist op z'n plaats. De elektrische auto waaraan ze de laatste jaren keihard hebben gewerkt, heeft op de dragstrip namelijk een onwerkelijke neergezet.



Categorie 'rondje Nordschleife'

Een kwartmijl staat gelijk aan een afstand van 402,336 meter. Oftewel de lengte van een atletiek- of schaatsbaan, maar dan in een rechte lijn. In Europa raakt vrijwel niemand in een euforische stemming, wanneer gesproken wordt over een sprintje op de kwartmijl. In Amerika maakt dit echter sterkere emoties los dan een rondje Nordschleife bij ons. Om een indruk te geven wat je kunt verwachten op de kwartmijl: de BMW M5 met Competition-pakket (625 pk) doet 10,8 seconden over deze proef, de elektrische Porsche Taycan Turbo S 10,3 seconden. En de Bugatti Chiron doorbreekt met 9,99 seconden op een haartje de 10-secondengrens.

Sneller dan ... Ja, dan wat eigenlijk niet?

Nu heeft Lucid Motors voor deze test wel uitgepakt met een Air die wordt aangedreven door twee elektromotoren. Samen zijn ze goed voor een vermogen van 1080 pk. Dat is nog altijd 420 pk minder dan de Bugatti Chiron uit zijn V16-motor peutert, maar die moet wel eerst vier turbo's op druk brengen. De Lucid Air heeft al zijn krachten al in de startblokken paraat. En dat is te zien aan de tijd op de stopwatch: de Lucid Air noteert op de kwartmijl een tijd van ... 9,9 seconden. Van alle productieauto's waarvan de kwartmijltijd zijn bijgehouden, zijn slechts de McLaren P1 en Porsche 918 Spyder nóg sneller!