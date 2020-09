Is de Peugeot 5008 facelift méér dan een facelift?

De Peugeot 5008 loopt met zijn nieuwe grille en koplampen weer in de pas met auto's als de 208 en de 508. De mistlampen zijn nu in de koplampen geïntegreerd en de grille. Als je beter kijkt, zie je pas hoe ingenieus Peugeot te werk is gegaan. De 5008 heeft nu een randloze grille, die optisch door lijkt te lopen onder de koplampen. De kleine verchroomde accenten kennen we uit andere Peugeot-modellen. Erg mooi gedaan. Al valt over smaak niet te twisten, natuurlijk ...



En toen was de inspiratie op



Het lijkt wel of de inspiratie van de Peugeot-ontwerpers op was nadat de voorkant onder handen werd genomen. Achteraan zijn de wijzigingen minimaal, ze blijven beperkt tot led-achterlichten. Verder zijn er wat kleine veranderingen: kies je voor het exclusieve GT Pack, dan krijg je nieuwe 19-inch lichtmetalen wielen. Peugeot introduceert bovendien Black Pack-editions, waarbij extra donkere elementen zijn toegevoegd. Binnen in de Peugeot 508 werd het centrale display groter, hij meet nu 10-inch.



Peugeot 5008 7-persoons

De Peugeot 5008 wordt in Nederland standaard als 7-persoons auto geleverd. Het zijn allemaal afzonderlijke stoelen: drie op de tweede rij, twee helemaal achterin. Niet alleen kunnen alle achterste stoelen worden omgeklapt, ook de bijrijdersstoel kan plat. De stoelen helemaal achterin kunnen zelfs worden verwijderd. In totaal kun je 1940 liter aan bagage kwijt.



Op motorengebied veranderde er niets bij de Peugeot 5008: er zijn benzinemotoren met 130 pk of 180 pk en dieselmotoren met 130 pk. Alle versies met automaat hebben standaard een driving mode selector, waarmee je kunt kiezen tussen Normal, Sport en Eco. Een elektrische Peugeot 5008 staat niet op de planning. Ook een (plug-in) hybride Peugeot 5008 komt er niet. Eind 2020 staat de gefacelifte Peugeot 5008 bij de dealer, prijzen zijn nog niet bekend.