Voor en na: facelift Audi Q2

Wat je niet onmiddellijk ziet, maar we wel even genoemd willen hebben: de grotere lengte van de nieuwe Q2. Daar merk je niks van in de vorm van extra interieurruimte, het zit 'm vooral in de aangepaste bumperpartijen. Het scheelt welgeteld 2 centimeter: in plaats van 4,19 meter, brengt de Audi Q2 nu 4,21 meter op de meetlat. De breedte van de auto bleef gelijk, maar als we de oude specificaties erbij pakken, is de Audi Q2 wel 3 centimeter de lucht in geschoten: 1,54 meter bedraagt de wagenhoogte na de facelift.



De neus

Met de vergrote, vijfhoekige luchtinlaten ziet de Q2 er wat meer uit als een boze stier, en dat vinden de fans van stoere crossovers vast fijn. Net als BMW lijkt ook Audi steeds grotere grilles te monteren. Bij de vernieuwde Audi Q2 is-ie in elk geval vlakker en breder geworden. Bij S line-versies zien we extra luchtopeningen tussen de motorkap en grille.



Er zijn wel meer Audi's die dit op de jarige oer-Quattro geïnspireerde design-geintje laten zien. Led-koplampen zitten nu af fabriek op elke Q2, slimme matrix-led-lampen slaan nog wel steeds een extra gat in je portemonnee.

De achterkant

Onder aan de bijgepunte achterbumper ontwaren we een forsere diffuser, en de bumper zelf bevat nu geïntegreerde mistlampen. Wie meer veranderingen ziet, mag het zeggen.

De zijkant

Het eerste dat op de flank in het oog springt, is de zwarte strip met de typeaanduiding onder aan de portieren. Bij de afgebeelde grijze Q2 zien we dat de C-stiijl in het zwart is uitgevoerd, maar net als voorheen kun je die ook in een afwijkende kleur bestellen.

Het interieur

Laat je niet misleiden door de rode accenten in het interieur van de oude Q2 - dat is een uitvoeringsdingetje. Audi beweert dat de ventilatieroosters iets zijn aangepast, evenals de keuzehendel en de schakelpook. En een net merk als Audi liegt niet, en daarom geloven we het direct. Maar het was ons echt niet opgevallen. Verder vertelt de fabrikant ons dat de alcantara bekleding voor de Q2 naar de voddenboer is gebracht. Daarvoor in de plaats komt een hightech Dinamica-vezel. Wat daar zo hightech aan is, wordt in het midden gelaten ...



Niet hightech is het instrumentenpaneel van de basisversies avn de Q2: die krijgen gewoon analoge meters, gecombineerd met een vrij simpele radio. Maar wie dat wil, kan uiteraard de vermaarde Digital Cockpit bestellen en ook een 8,3-inch aanraakscherm behoort tot de mogelijkheden. Elke Audi Q2 krijgt een draadloze telefoonoplader, daarnaast is er keus uit tal van connectiviteitsmogelijkheden.

De techniek

In den beginne wordt de Q2 alleen met de bekende 1,5-liter viercilinder TFSI-motor met cilinderuitschakeling geleverd. Hij brengt 150 pk op het asfalt en heet in het ondoorgrondelijke Audi-jargon van tegenwoordig waarschijnlijk 35 TFSI. Later volgen nog twee benzinemotoren. Wij zetten onze centen op een 30 TFSI (eenliter met 115 pk) en op een 40 TFSI (tweeliter met 200 pk). Daarnaast volgt een dieselmotor. De 30 TDI (1.6 met 115 pk) is wat ons betreft de meest waarschijnlijke kandidaat. Voor het schakelen staan een handbediende zesbak en een zeventraps S-tronic paraat. Uiteraard wordt ook weer Quattro-vierwielaandrijving leverbaar.



Half september arriveert de vernieuwde Audi Q2 in Nederland. Rond diezelfde periode worden de prijzen bekendgemaakt,