Waarom de nieuwe Mercedes-Benz S-klasse (2021) geen verrassing is.

De nieuwe Mercedes-Benz S-klasse is de beste auto ter wereld. Althans, dat is wat Mercedes zelf beweert. Hey Mercedes, leg 'ns uit? Nou, de nieuwe generatie van de S-klasse is in alle opzichten een verbetering ten opzichte van zijn voorganger. En laat nou net de best verkopende limousine ter wereld zijn. Zegt dat niet genoeg? Hmm ... Wij zijn niet helemaal overtuigd. Zo zou Jan Smit ook zomaar een nummer 1-hit kunnen scoren. Maar maakt hem dat automatisch de beste muzikant van Nederland? Mwâh ...

Bekend design met XL-grille

Toen het aantal verschillende Mercedes-modellen nog op de vingers van een hand te telen waren, waren de rollen duidelijk verdeeld. De S-klasse diende als vitrine voor innovatie en nieuwe technologie. Pas na een tijdje druppelde de techniek naar de minder dure modellen door. Zo ook op het gebied van design. En dat is juist hét onderdeel waar de nieuwe S-klasse nu de kruimels opruimt, in plaats van ze uitstrooit. Het is de machtige Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé die momenteel zo'n stevig stempel op de vormtaal van het Duitse merk drukt. Kijk maar eens naar de A-klasse, de GLC en de onlangs vernieuwde E-klasse. Kijk vervolgens naar de nieuwe S-Klasse en trek je conclusies. Alhoewel de grille wel maatje XL is.





In your face: augmented reality

Neem je een kijkje aan boord, dan herken je het designthema direct, maar ontdek je tussen de strakke lijnen wel degelijk veel nieuws. De horizontale indeling van het breedbeeld-instrumentarium is verwisseld voor twee gescheiden displays, waarbij het centrale scherm verticaal in de middentunnel is geplaatst - net als in de modellen van Tesla. De S-klasse kan worden uitgerust met twee head-up displays, waarbij de aanwijzingen van de navigatie in augmented reality nu direct in het blikveld van de bestuurder worden getoond.

Hey Mercedes! Goed bezig, joh!



De ingewikkelde druk-/draai-/schuif-/beweegkeuzeschakelaar met geïntegreerd schrijfplateau die in alle andere modellen wordt toegepast, heeft in de nieuwe S-Klasse het veld geruimd. Voortaan kunnen alle functies worden bediend via het grote centrale aanraakscherm. Vanzelfsprekend heeft het MBUX multimediasysteem dat luistert naar 'Hey Mercedes' spraakcommando's zijn weg ook naar de nieuwe S-Klasse gevonden, en is het uitgebreid met nieuwe functies. Hey Mercedes! Ga dit nieuwe dashboard 'ns heel gauw in al je modellen gebruiken!

Veiligheid troef

Op veiligheidsgebied liep de Mercedes S-Klasse nog altijd voor de troepen uit, maar Mercedes zet de concurrentie op dit gebied met alle plezier op nog grotere afstand. Een nieuwe feature maakt onderdeel uit van Pre Safe, het systeem dat anticipeert op naderend onheil en ingrijpt met het sluiten van alle ramen, het straktrekken van de gordels en het rechtop zetten van de stoelen. Als de S-klasse is uitgerust met E-Active Body Control, kan de rijhoogte van de auto in enkele tienden van een seconde met 80 mm worden aangepast. Als het dan tot een ongeluk komt, wordt de klap beter opgevangen.

Bochtjes draaien

Een andere interessante feature is de doorontwikkelde vierwielbesturing. De hoek waarin de achterwielen mee kunnen sturen, bedraagt bij de nieuwe S-klasse tot wel 10 graden. Dat maakt de grote limousine bij lage snelheden heel wendbaar: de versie met verlengde wielbasis heeft met vierwielbesturing zelfs een 1,9 meter kortere draaicirkel.

EQ en AMG: nog even geduld a.u.b.

Op dit moment heeft Mercedes nog maar twee verschillende motoren voor de nieuwe S-klasse aangekondigd, een drieliter zescilinder lijnmotor op benzine en een 2,9-liter zes-in-lijn turbodiesel. Beide motoren zijn er twee vermogensvarianten. De S 450 heeft 367 pk en een koppel van 500 Nm, de S 500 noteert 435 pk en 520 Nm. Deze twee benzineversies hebben allebei een 22 pk sterke elektromotor die een koppel van 250 Nm opbouwt. Geen stroomstoot voor beide dieselversies: de S 350 D komt aan 286 pk en 600 Nm, terwijl de S 400 D een vermogen van 330 pk en een koppel van 700 newtonmeter opbouwt. Vanzelfsprekend kunnen nog meer motorvarianten worden verwacht. De nieuwe S-klasse zal de elektrificatie van het motorenaanbod niet ontlopen en ook bij Mercedes wordt ongetwijfeld weer aan smakelijke varianten van de nieuwe S-klasse gewerkt. Wat dat betreft is het nieuwe topmodel eigenlijk ook geen verrassing ...