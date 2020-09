Kia e-Soul: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h

Kia doet wat het belooft: bij de Kia E-Soul 64 kWh staat er daadwerkelijk 64 kWh tot je beschikking. Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Eerder testen we de actieradius van de Opel Corsa-e, de Mini Electric en de Honda E, en alle drie geven je minder kilowattuur dan de folder belooft.

Of nee: je krijgt wel de geadverteerde accucapaciteit, maar een deel daarvan is afgeschermd. Dat zijn buffers die voorkomen dat het accupakket te snel slijt. De Kia E-Soul heeft deze buffers ook, maar die zijn dus niet voor rekening van de gebruiker. Waarschijnlijk is de accu in werkelijkheid bijna 70 kWh groot.

Tijdens het testen zijn de omstandigheden bijna perfect: droog, weinig wind en ongeveer 22 tot 29 graden Celsius (respectievelijk 130-km/h en 100-km/h test). De route begint en eindigt op het zelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

Kia e-Soul: actieradius bij 100 km/h

De Kia E-Soul heeft een officiële actieradius van 452 kilometer. En zo lang je op de snelweg 100 km/h rijdt, haalt-ie dat bijna. Wij meten een gemiddeld stroomverbruik van 15,5 kWh/100 km, wat met een accu van 64 kWh neerkomt op 413 kilometer. Dat zijn echte kilometers, op Nederlands asfalt en met de airco aan. Hoeveel meer range heb je nodig?

Kia e-Soul: actieradius bij 130 km/h

Op hogere snelheden heeft de E-Soul last van zijn aerodynamische kwaliteiten. Of het gebrek daaraan. We klokken een stroomverbruik van 22,6 kWh per 100 kilometer. Voor je beeldvorming: de Opel Corsa-E die we laatst testten, is wel lager maar niet veel zuiniger. En dankzij het grote accupakket van de E-Soul, kun je toch 283 kilometer lang het gaspedaal diep intrappen. Dan moet je wel echt haast hebben, want bij 130 km/h verliest de E-Soul wat van zijn veercomfort en je hoort veel windgeruis in de hoekige cabine.