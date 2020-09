Waarom de Peugeot 3008 (2021) scherper oogt dan ooit

Zelfs als je geen ster bent in autospotten, zie je vrij snel dat de neus van de vernieuwde Peugeot 3008 flink is aangepakt. Het patroon van de glimmertjes in de grille is fijnmaziger geworden, bovendien lopen ze heel subtiel door tot onder de koplampen. En kijk vooral even naar de smalle, diagonale dagrijverlichting. Die led-strepen zijn langer dan bij alle andere Peugeots en zorgen voor een erg scherp gesneden aanblik van de eveneens aangepast bumperpartij. Tot slot prijkt de modelbenaming nu ook op de motorkap, net als bij alle andere recente Peugeots.

3x3 led-balkjes aan de achterkant



Aan de achterkant zijn de verschillen met de pre-faceliftversie subtieler. De belangrijkste wijziging betreft de achterlichten. Die bestaan nog steeds uit drie lichtbakljes die leeuwenklauwen symboliseren. Ga je wat dichterbij staan, dan zie je dat elk van de drie lichtbalkjes op zijn beurt uit wederom drie zeer smalle led-strips bestaat.



Meer instelmogelijkheden i-Cockpit



Binnenin is ook het een en ander gewijzigd, al is het gezichtsbepalende ontwerp van de i-Cockpit uiteraard ongemoeid gebleven. In de vernieuwde 3008 zit de bestuurder dus nog altijd tegen een hoog geplaatst instrumentarium aan te kijken en heeft-ie nog altijd een Playstation-achtig klein stuur in handen. Wel is het digitale instrumentenpaneel aangepast en kun je het uitgebreider naar eigen inzicht indelen. Op het midden van het dashboard prijkt een 10-inch HD-aanraakscherm. Onder het scherm lonkt een rijtje chic ogende tuimelschakelaars naar je. Hiermee verschaf je jezelf direct toegang tot de bediening van onder meer de radio, de airconditioning en de voertuiginstellingen.

Verlaagde CO2-uitstoot PHEV's



Op het technische vlak zijn de wijzigingen aan de 3008 niet wereldschokkend. Maar zeker voor Nederland is wel van belang dat de CO2-uitstoot van de beide stekkerhybrides (224 en 300 pk) iets is gedaald. Dat heeft normaliter immers direct invloed op de verkoopprijzen. Of dat in dit geval ook op gaat, moeten we nog even afwachten.



Verder kent het motorengamma de usual suspects in de vorm van de driecilinder 1.2 PureTech (130 pk) en de viercilinder 1.6 PureTech (180 pk), die beide op benzine lopen. Ook de dieselende 1.5 HDi met 130 pk blijft van de partij - al is de vraag of die ook naar Nederland komt.



Nieuwe kleuren Peugeot 3008



Het kleurenpalet van de Peugeot 3008 wordt opgefleurd met twee nieuwe blauwtinten, Celebes Blue en Verigo Blue, daarnaast levert Peugeot de 3008 desgewenst ook met Black Pack. Daarmee zijn de grille, de typeplaatjes en diverse andere exterieurdetails in het zwart uitgevoerd. Het interieur kun je opleuken met nieuwe kleuren en materialen, waaronder rood nappaleer, een combinatie van alcantara en kunstleer, of zwart nappaleer met contrasterende stiksels.



Verkeersbordherkenning uitgebreid



Tot de standaard veiligheidsuitrusting van de 3008 behoren na de facelift een verbeterd nachtzichtsysteem voor de detectie van dieren en voetgangers, adaptieve cruisecontrol met stop&go-functie (in combinatie met de 8-traps automaat), rijstrookassistentie, een uitgebreide verkeersbordherkenning en een vernieuwde noodremassistent. Tegen meerprijs zijn nog veel meer elektrohulpjes leverbaar, waaronder dodehoekdetectie, een afdaalhulp en parkeerassistentie.

De productie van de vernieuwde Peugeot 3008 start eind 2020, en tegen die tijd verwachten we ook de prijzen bekend te kunnen maken. Rond die tijd kunn we je waarschijnlijk ook de officiële foto's van de vernieuwde Opel Grandland laten zien. Je weet wel: met de Manta-neus.