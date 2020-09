Wat is er eigenlijk zo nieuw aan de nieuwe Rolls-Royce Ghost (2020)?

Alleen de Spirit of Ecstacy boven op de iconische Rolls-Royce radiatorgrille en de paraplu's in de achterportieren zijn ongewijzigd overgenomen van de eerste generatie van de Rolls-Royce Ghost. Verder is alles vernieuwd, verbeterd, gewijzigd, vervangen, gemodificeerd, nog eens tegen het licht gehouden en vervolgens aangepast. Zo ook het ontwerp. Op het eerste gezicht lijkt de nieuwe Ghost niet eens zo veel te verschillen van zijn voorganger (die uit 2009 dateert), maar net als bij de (nog) grotere Phantom hebben alle cosmetische ingrepen een veel frisser ogend, haast minimalistische verschijning van de Ghost gemaakt. Een ontwerp waarin een prominente rol is weggelegd voor de led-verlichting voor en achter, zodat de auto over 10 jaar nog steeds niet verouderd oogt.

Ideale gewichtsverdeling

Ten opzichte van het afzwaaiende model, is de nieuwe Ghost 89 mm langer geworden en 30 mm breder. De hoogte nam met 21 mm toe. Aan de wielbasis van 3295 mm werd geen millimeter veranderd; de veeleisende klant kan blijkbaar prima met de beschikbare interieurruimte uit de voeten. Het onderhuidse aluminium spaceframe profiteert van dezelfde verbeteringen die zijn doorgevoerd bij de Phantom en Cullinan, terwijl gelijktijdig werd gekeken naar een optimale gewichtsverdeling tussen de voor- en de achteras. Bij de Ghost ligt de motor relatief ver naar achteren, waardoor een 50/50-verdeling is bereikt. Dit is immers een auto die meestal door de eigenaar zelf wordt bestuurd; daarom was dit zo'n belangrijk aandachtspunt.



“



"In het dashboard is een paneel verwerkt waarin de modelnaam wordt omgeven door 850 lichtpuntjes"

”

V12 zónder elektrische hulp

Over de motor gesproken: dat is een V12 met twee turbo's, die uit een cilinderinhoud van 6,75 liter een vermogen peutert van 571 pk. Nog indrukwekkender is de trekkracht die deze zijdezacht zoevende machine opbouwt: 850 newtonmeter. Rolls-Royce meldt terecht trots dat het koppel al bij 1600 tpm beschikbaar is, slechts 600 toeren boven stationair. Ook al is de Rolls-Royce Ghost grotendeels opgebouwd uit aluminium, de auto weegt evengoed 2490 kilo. Maar hij accelereert in slechts 4,8 seconden naar de honderd, zijn topsnelheid is begrensd op 250 km/h. De dubbel geblazen, direct ingespoten V12 krijgt overigens geen stroomstoten van een elektromotor of hoogspanning startgenerator. Beter dan een gemiddeld WLTP-verbruik van 15,2 l/100 km (1 op 6,6) en een CO2-uitstoot van 347 gram per kilometer wordt het dan ook niet.

Ghost legt je in de watten

Uiteraard heeft Rolls-Royce veel energie gestoken in het welbehagen van de inzittenden. Nu hadden zij in de oude Ghost al niets te mekkeren, maar het 'magic carpet ride'-gevoel werd nog verder verbeterd. Dat is mede te danken aan de standaard vierwielaandrijving en vierwielbesturing. Ook ging het luchtgeveerde onderstel nog eens onder de microscoop. De voorwielophanging is nu voorzien van een zogenaamde Upper Wishbone Damper (waaraan de technici van Rolls-Royce naar eigen zeggen 5 jaar hebben gewerkt). In nauwe samenwerking met sensoren en camera's onder de auto, is deze UWD in staat te anticiperen op het wegdekverloop voor de auto in plaats van onder het loopvlak van de banden.

Minimalistisch dashboarddesign

Het interieur van de nieuwe Rolls-Royce Ghost is een oase van luxe en kostbare materialen. Het ontwerp van het dashboard oogt vertrouwd, maar heeft een strakkere, minimalistische uitstraling. Veel tijd en energie is gestoken aan de toepassing van verlichting in het interieur. Zonder overdadig te ogen of hinderlijk in de gezichten van de inzittenden te schijnen, is in het dashboard een paneel verwerkt waarin de modelnaam wordt omgeven door 850 lichtpuntjes. Heel subtiel, net als de bekende 'sterrenhemel' boven je hoofd. Het instrumentarium lijkt over de gehele breedte van het dashboard te zijn doorgetrokken, maar de informatievoorziening blijft beperkt tot het blikveld van de bestuurder en de middenconsole.

Luxe, luxe en nog meer luxe

Tot de standaarduitrusting van de nieuwe Ghost behoren onder meer een wifi-hotspot, actieve cruisecontrol, een groot head-up display en tal van veiligheidssystemen zoals nightvision, een 360-graden camera, een spoorassistent, dodehoekwaarschuwing, een parkeerhulp en een reeks up-to-date entertainmentfuncties. Het geluidscomfort is dankzij een dubbel schutbord nog verder verbeterd, maar als je de stilte wilt doorbreken, beschik je standaard over een 1300 Watt audio-installatie met 18 luidsprekers en resonantiekamers in de dorpels, die de aluminium carrosseriestructuur gebruiken als klankkast. Dit alles heeft natuurlijk ook zijn prijs, maar wat de Rolls-Royce Ghost precies gaat kosten, is informatie die alleen met serieuze klanten wordt gedeeld. Naar verwachting verschijnen op basis van de Ghost ook weer exclusieve varianten als de Wraith en Dawn.