Ssst, niet doorvertellen: ook de nieuwe Toyota Land Cruiser heeft een DIESELMOTOR

Weet je het nog? Ruim een jaar geleden voerde de Nederlandse Toyota-organisatie een ietwat omstreden campagne om zijn hybride-modellen te promoten. Daarbij werd de dieselmotor bedankt voor zijn diensten en figuurlijk bij het grofvuil gezet. Verder is bekend dat Land Rover en Jeep diverse modellen binnenkort als stekkerhybride gaan leveren. Dan valt het wel erg op dat Toyota in zijn aanprijzing van de vernieuwde Land Cruiser geen woord vuilmaakt aan elektromotoren of stekkers.

Extra power voor dieselmotor Land Cruiser



Wat lezen we wél over de facelift van Toyota's terreinbeul? Bijvoorbeeld dat de 2.8-liter viercilinder dieselmotor er 27 pk en 50 Nm bij krijgt. Daarmee komen het vermogen en koppel nu op 204 pk en 500 Nm. Dat is goed voor een topsnelheid van 175 km/h. Om van stilstand naar 100 km/ te sprinten heeft de 3-deurs Land Cruiser Van 9,9 tellen nodig. Toyota haast zich om erbij te vertellen dat de hoeveelheid 'duivelssap' die de vernieuwde Land Cruiser tot zich neemt, is gedaald met 0,7 l/100 km. Hierdoor is de CO2-uitstoot eveneens verminderd.

Wat is er verder nieuw aan de Toyota Land Cruiser?

Meestal betekent een facelift dat er minimaal een ander neusje en gewijzigde lichtunits worden gemonteerd. Zo niet bij de Toyota Land Cruiser. De enige exterieurwijziging is dat de auto nu ook als Black Line te bestellen is. Dat pakket is onder meer te herkennen aan een 'zwart chromen' grille, zwart 18-inch lichtmetaal en zwarte accenten rond de lichtunits.

Toyota heeft het interieur van de Land Cruiser opgewaardeerd met een nieuw multimediasysteem. Dit moet vlotter werken dan voorheen en beschikt over een startscherm dat de bestuurder naar eigen inzicht kan indelen. Verder belooft Toyota dat het navigatiesysteem gebruiksvriendelijker is geworden.

Toyota Safety Sense uitgebreid



De Land Cruiser had al Toyota Safety Sense aan boord, maar met de update is het veiligheidssysteem uitgebreid. Intelligente cruisecontrol en een botswaarschuwingssysteem dat voetgangers én fietsers herkent behoren nu ook tot de standaardvoorzieningen. Fietsers ziet- het systeem overigens alleen overdag. Dat kunnen we de auto niet kwalijk nemen, want veel stalen rossen ontberen een fatsoenlijke verlichting.

Prijzen vernieuwde Land Cruiser



Vanaf begin november staat de aangepaste Toyota Land Cruiser bij de dealer. Zorg wel dat er minimaal 92.995 euro op je bankrekening staat als je een 3-deurs Land Cruiser met geel kenteken wilt aanschaffen. Voor een 5-deurs moet daar nog 3300 euro bij. Ondernemers die de Land Cruiser in de bestelversie willen kopen, hebben genoeg aan 34.295 (3-deurs) respectievelijk 35.495 euro (excl. btw en bpm).