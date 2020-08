Aankooptips: Toyota Aygo occasion (uitvoeringen, problemen en prijzen)

De basisversie van de Aygo heet kortweg X, maar dat had ook niX kunnen zijn, wat er is geen enkele vorm van luxe aan boord. Ga daarom minimaal voor een X-Now (vanaf 2015). Dan ben je verzekerd van elektrisch bedienbare spiegels en ramen, een handbediende airco, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, een radio met aux- en usb-aansluiting en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel.

De X-Play voegt daar een met leer bekleed stuur, een toerenteller en een in twee delen neerklapbare achterbank aan toe. Voor een ingebouwd navigatiesysteem moet je de Aygo Nav hebben, en dan krijg je er een achteruitrijcamera bij.

Na de facelift staan er drie nieuwe uitvoeringen in de prijslijst: X-Otic, X-Joy en X-First. Ze zijn allemaal netjes aangekleed, met onder meer hill assist, extra donker getinte zijruiten achter, een achteruitrijcamera en lichtmetalen wielen. De X-Otic heeft bovendien een elektrisch roldak.





Toyota Aygo problemen

Een Toyota Aygo doet misschien wat blikkerig aan, maar dankzij de uitgerijpte Japanse techniek is het een degelijke, betrouwbare auto. Maar alvorens tot aankoop over te gaan, zouden we toch een aantal zaken controleren. In de eerste plaats de werking van de koppeling. Al is de Aygo geen sprinter, het is wel een typische korte-afstandsloper. Dat betekent veel stadsverkeer en dat is niet bevorderlijk voor de levensduur van de drukgroep. Check of het aangrijpingspunt van de koppeling niet te hoog ligt en als je gas geeft, mag de koppeling niet te veel slippen. Ook bij auto’s met de gerobotiseerde handbak is de koppeling een bekend pijnpunt.

Een andere mogelijke consequentie van het stadsleven, is de aanwezigheid van parkeerdeukjes in de carrosserie en stoeprandschade aan de wielen. Daarbij is ons vooroordeel: als een auto er aan de buitenkant onverzorgd uitziet, dan is het met de techniek vaak niet beter gesteld. Een consequent ingevuld serviceboekje en een stapeltje onderhoudsrekeningen zijn goed voor de gemoedsrust.

“Voorkomen is beter dan je rot ergeren …”

Bij hoge kilometerstanden lust de motor wel een slokje olie. Produceert de uitlaat tijdens schakelmomenten of bij de koude start een blauwe pluim? Dan zouden we de auto laten staan. Als je voor een zeer ervaren Aygo kiest, check dan na aankoopregelmatig het oliepeil.

Bij de meeste Aygo’s kun je je smartphone aan het multimediasysteem koppelen, maar dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Probeer van tevoren of je hiermee kunt leven - voorkomen is beter dan je rot ergeren …

Over ergernissen gesproken: de meeste Aygo’s zijn niet vies van een rammeltje en ook het tegen meerprijs geleverde roldak is een potentiële bron van geluidsoverlast.

Toyota Aygo tweedehands prijzen

In Nederland zijn compacte auto’s mateloos populair en dat zie je terug in de occasionprijzen. Onder de 5000 euro is vrijwel geen Aygo van de X-generatie te vinden en áls ze al worden aangeboden, dan zijn ze al een keer of vier de wereld rond geweest. Dat vinden we bij zo’n stadsvlo toch wat gortig.

Staar je echter niet blind op Aygo’s met zeer lage kilometerstanden, want die zijn vaak puur en alleen voor korte ritjes gebruikt. Dat betekent een grotere aanslag op de techniek dan de inzet op snelwegen.

Als 5000 euro de ondergrens is, wat is dan de bovengrens? Wat ons betreft ligt die tussen de 8500 en 10.000 euro. Bij hogere prijzen moet je je echt afvragen of private lease (vanaf 189 euro/mnd.) geen slimmere optie is. Voor 10.000 euro kun je immers ook vier jaar lang zorgeloos en zonder bijkomende kosten in een nieuwe Aygo rijden. Maar goed, dan sta je na 48 maanden wel weer met lege handen.

“De kaalste Aygo’s zonder airco zouden we lekker laten staan.”

De kaalste Aygo’s zonder airco zouden we lekker laten staan. Een Aygo X-Now met maximaal 60.000 kilometer op de teller heb je vanaf ongeveer 7000 euro, inclusief een fatsoenlijk garantiepakket. Dan hebben we het over auto’s van 2014 en 2015. Onze keus zie (kader) moet 8450 euro opbrengen en is uitgerust met zwart lichtmetaal, tweekleurige bekleding en cruisecontrol. Wat ons betreft een mooi pakketje.

Wil je per se de faceliftversie? Dan moet je minimaal 9000 euro stukslaan.