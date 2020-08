Alfa Romero Brera: hoe je van een warmbloedige sportwagen een te zware coupé maakt

Alfa Romeo kent een tumultueuze geschiedenis. Sinds het merk in 1910 werd opgericht, toont de tijdlijn vele pieken en dalen. In dit jubileumjaar staan de ­Italianen vanzelfsprekend vooral stil bij hun hoogtepunten. Zoals de glorierijke jaren 30 waarin Alfa Romeo domineerde op het ­circuit, de sportieve Giulietta en Giulia als succesmodellen uit de jaren 50 en 60, de roemruchte Tipo 33 en geliefde achterwielaandrijvers als de Alfetta, de GTV, de Spider en de 75.

Paniekvoetbal bij de directie van Alfa Romeo



De stelregel dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor succes in de toekomst, lijkt Alfa Romeo op het lijf geschreven. In goede tijden slaken de bewindsvoerders een zucht van verlichting en dromen weg bij de gedachte aan een stabiele, (financieel) gezonde toekomst.



Des te bruter worden ze uit hun droom gewekt wanneer de verkoopcijfers plotseling kelderen. Vaak doordat inmiddels ver­ouderde modellen hun concurrenten niet meer kunnen bij­benen en de consument zijn interesse verliest. Paniekvoetbal in de boardroom: je kunt er bij Alfa Romeo de klok op gelijk zetten.



Alfa 156 geliefd onder leaserijders ...



Des te bewonderenswaardiger is het, dat Alfa Romeo er na perioden van aanmodderen steeds bovenop krabbelt. Dan toveren de Italianen een nieuw model uit de hoed dat precies de juiste snaar weet te raken. Kijk maar naar de Alfa 156. In 1997 zette deze door Walter de’ Silva getekende middenklasser het met benzine gevulde hoofd van menig autoliefhebber in vuur en vlam. Kopers in de middenklasse keken (veelal met goedkeuring van de werkgever) ineens massaal richting Milaan. En niet meer alleen naar Ingolstadt, Wolfsburg, München of Stuttgart. Opnieuw dachten de hotemetoten bij Alfa Romeo weer op hun lauweren te kunnen rusten …

... maar krijgt snel concurrentie



In korte tijd kwamen er veel meer sportieve zakensedans op de markt. Niet alleen de BMW 3-serie was een felle tegenstander, ook de Lexus IS en zelfs de Volvo S60 T5 richtten zich op de sportieve automobilist. Die verloor al snel de belangstelling voor de Alfa 156. Wederom bleef de ­Alfa-directie met paniek in de ogen en de handen in het haar achter. Er moest een nieuwe koers voor de toekomst worden uitgestippeld - maar in welke richting? De Verenigde Staten lonkten. Er werd hardop nagedacht over een nieuwe coupé om de terugkeer naar Noord-Amerika in te ­luiden. Maar hoe moest die coupé eruitzien?

Alfa Brera met V8



In het voorjaar van 2002 stormden pers en publiek op de autosalon van Genève richting de stand van Italdesign. Het ontwerphuis van meester Giorgetto Giugiaro had zojuist een beeldschone conceptcar onthuld. Het was een scherp gelijnde sportwagen met een voluptueuze, afgeknotte achterkant en vleugeldeuren. Het model was gebaseerd op het ­platform van de Maserati 4000 GT, en had diens 400 pk sterke vierliter V8-motor in de neus. Alleen prijkte niet de drietand van Neptunus op de neus van het studiemodel, maar het logo van Alfa Romeo. De naam van de conceptcar: Brera.

Ster van de show



Iedereen was er zeker van: Giugiaro’s nieuwe meesterwerk was de ster van de show. En zo leek de directie van Alfa Romeo er ook over te denken. Met deze auto zouden de Amerikaanse ambities weleens waargemaakt kunnen worden. Drie jaar later keerde het ontwerp in vrijwel o­ngewijzigde vorm terug als sportief gelijnd topmodel van het Italiaans merk. Alleen de vleugeldeuren ontbraken. Zijn naam? Brera!

Brera van sportief naar sportief gelijnd



Nu is ‘sportief gelijnd’ wel iets heel anders dan sportief, want tussen de 400 pk sterke, achterwielaangedreven conceptcar en het uiteindelijke productiemodel zitten grote onderhuidse ­verschillen.



Aandrijving verhuist naar voorwielen



De Maserati-basis ging overboord, Alfa Romeo werd van hogerhand gedwongen terug te grijpen op het (goed­kopere) Premium-platform. Dat had moederconcern Fiat in nauwe samenwerking met General Motors ontwikkeld. Ook de Alfa Romeo 159 en het studiemodel voor de Opel Insignia uit 2003 maakten er gebruik van. De viercilinders en V6-motoren van de Brera waren eveneens samen met GM ontwikkeld - en leverden hun vermogen af op de … voorwielen.

Aluminium wordt plastic



Ook het prachtige interieur van de conceptcar, met elementen van gepolijst massief aluminium en dik krakend bordeauxrood leer, ging voor de productieversie van de Brera op de schop. Ervoor in de plaats kwam een interieur dat zeker Alfa Romeo-waardig was, maar ten opzichte van de Alfa 159 onvoldoende onderscheid liet zien. De uitstraling van de Brera was beslist sportief en het was nog steeds een schoonheid om te zien, maar een sportwagen was het zeker niet. Met een gewicht rond de 1700 kilo schoot zelfs de 260 pk sterke 3,2-liter V6-motor tekort.

Hoeveel Brera's gebouwd?



Giugiaro leverde Alfa Romeo een handreiking om een nieuwe en succesvolle designkoers in te slaan, maar de Amerikaanse ambities verdwenen terug in de ijskast. Tussen 2005 en 2010 zijn er van de Brera 21.661 slechts exemplaren gebouwd.