Even rust aan je hoofd? 73% van autobezitters gaat rondje rijden

Voor het onderzoek werden 2000 Amerikaanse autobezitters gevraagd naar hun autogebruik. Bijna driekwart geeft dus aan het gezin ermee te ontvluchten, maar ze gebruiken hun auto ook voor andere dingen: plezierritjes (56 procent), roadtrips (45 procent) en bouwmarktbezoeken (37 procent).

Rustig bellen in de auto

Voor ongeveer een derde van de ondervraagden is de auto ook een soort van kantoor. 37 procent gaat in de auto zitten om rustig te bellen en 32 procent gaat zo ver om ook daadwerkelijk in de auto te werken. Dat laatste lijkt ons onhandig, of je moet een wel heel ruime en comfortabele auto bezitten zoals een nieuwe Mercedes E-klasse (review).