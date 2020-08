Hyundai Kona krijgt nieuwe neus

We vinden de Hyundai best een geslaagde compacte suv, maar het ontwerp van de neus is nogal aan de drukke kant. De versies met verbrandingsmotor hebben maar liefst drie paar lampunits in het front! We hebben Hyundai er geen brieven over gestuurd, toch hebben de Koreanen zich onze kritiek aangetrokken. Tenminste, dat is onze conclusie wanneer we de vrijgegeven beelden van de nieuwe versie bekijken. Die heeft nog maar twee paar lampunits in het front. Ook de bumper en de skidplate zijn aangepast, maar nog belangrijker vinden we dat de grille minder hoog wordt en een strakker rasterpatroon krijgt.

Hyundai: 'Sensuous Sportiness'



Hierdoor oogt de Hyundai Kona van voren stukken slanker en dynamischer. Dat past natuurlijk ook prima bij de geplande sportieve N Line. Deze nieuwe look noemt Hyundai het Sensuous Sportiness-design, dat het merk ook gaat toepassen op de nieuwe Hyundai i20 die in de starblokken staat.

Design bilpartij Hyundai Kona



Stiekem hopen we dat Hyundai de neus van de succesvolle Kona Electric ook aanpakt. Die heeft in de huidige vorm weliswaar maar twee paar lichtunits in de neus, maar om nu te zeggen dat het dichte front er elegant of dynamisch uitziet ...

We zijn trouwens benieuwd of de bilpartij van de Hyundai Kona eveneens op de schop gaat, want ook die is 'gezegend' met een uitbundig lichtfeest. De komende weken moeten hierover duidelijkheid brengen, wanneer Hyundai stapsgewijs meer details over de vernieuwde Kona vrijgeeft. De Renault Captur, Volkswagen T-Roc, Ford Puma en consorten zijn gewaarschuwd, want ook met de oude neus staat de Hyundai Kona al in de top 10 van de bestverkochte auto's in Nederland.