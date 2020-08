Wat Kia nog niet vertelt over de Sorento Plug-in Hybrid (2021)

Als je een plug-in hybride auto koopt, ontvang je geen aanschafsubsidie zoals bij een volledig elektrische auto. Ook krijg je geen vrijstelling voor de wegenbelasting. Maar je wordt wel een beetje gematst: als de stekkerauto zuinig genoeg is, krijg je 50 procent korting op de wegenbelasting. Dit wordt het halftarief genoemd. En dat tikt aan, als je in zo'n grote, zware suv rijdt.

Kia Sorento Plug-in Hybrid: accupakket van 13,8 kWh



Op dit moment is nog niet bekend hoe zuinig de Kia Sorento Plug-in Hybrid precies is. Zit-ie onder de grens van 50 gram CO2/km of erboven? Gezien het feit dat 180 pk en 265 Nm sterke 1,6-liter benzinemotor niet bijzonder zuinig zal zijn (want welke grote suv is dat wel), is dat op dit moment nog onzeker. Hopelijk kan de elektromotor met 90 pk en 304 Nm genoeg uitstootvrije kilometers uit het accupakket van 13,8 kWh wringen, om op een gemiddeld verbruik uit te komen dat laag genoeg is.

Meer informatie voor de verkoopstart in begin 2021

De elektrische actieradius en de CO2-emissies moeten dus nog gehomologeerd worden en Kia meldt dat de cijfers in aanloop naar de verkoopstart in begin 2021 bekend worden gemaakt. We hebben goede hoop voor een CO2-uitstoot van 50 gram of minder, want de soort van vergelijkbare Mitsubishi Outlander PHEV klokt 46 gram.