De anti-Tesla: Ford Ranger Raptor nu te koop

Nederland is een bijzonder autoland. Dat zien we onder meer aan de hoge prijzen voor snelle, niet al te zuinige auto's en aan de gunstige voorwaarden voor elektrische auto's. Maar ook op het gebied van bedrijfswagens is ons land een buitenbeentje. Daar is de Ford Ranger Raptor een goed voorbeeld van.

Ombouw voor Nederlandse markt



In alle andere landen waar Ford de Ranger Raptor levert, is het een vierdeurs Crew Cab, voorzien van een achterbank. Maar in die hoedanigheid komt de auto in Nederland niet in aanmerking voor een grijs kenteken. Dat zou betekenen dat er bpm over de kale prijs moet worden geheven, wat de pick-up onbetaalbaar zou maken. Volgens de voorschriften was de standaard laadbak te kort. Daarom zijn nu de achterbank verwijderd en is een tussenwand geplaatst, mét Raptor-opschriften. Stoer! Verder is er in de cabine een vlakke laadvloer gecreëerd en plaatste Ford een polyester glasslook-paneel in plaats van de linker achterruit. En zo mag de Ford Ranger Raptor na een jaar eindelijk met een bedrijfswagenkenteken de weg op.



Wat kost de Ford Ranger Raptor?



De Ford Ranger Raptor op grijs kenteken is te bestellen vanaf 49.075 euro. Ford levert tegen een meerprijs van 1595 euro het Lifestyle-pakket. Dat is afgestemd op hobbymatig gebruik in het weekend, voor de mountainbikers en kitesurfers onder de ondernemers. Voor de stratenmakers, loodgieters en bouwvakkers die in het weekend het liefst doorwerken, levert Ford voor 2195 euro het Artisan-pakket. Dit maakt het opbergen en vervoeren van gereedschappen gemakkelijker.

Specificaties Ranger Raptor



De Ford Ranger Raptor kent slechts één motorvariant. Dat is de 2.0 EcoBlue Biturbo, een 213 pk en 500 Nm sterke diesel. Elon Musk gruwt er waarschijnlijk van, maar ja, zijn elektrische Tesla Cybertruck is hier (nog) niet leverbaar. Het dieselwerkpaard is altijd gekoppeld aan een automaat met niet minder dan tien overbrengingen. Ook vierwielaandrijving is standaard aanwezig en de verschillende rijmodi degraderen elk lastig begaanbaar bouwterrein tot een kleuterzandbak. De pick-up mag geremde aanhangers met een gewicht tot 2500 kg trekken en heeft een laadvermogen van 620 kg.