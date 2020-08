Voor vierwielaandrijving waren de Nederlandse Jeep-liefhebbers de laatste tijd aangewezen op de peperdure Wrangler en de nog duurdere Grand Cherokee. Wanneer je op de weg om je heen kijkt, dan zie je zelden een Jeep-fan die zoveel geld aan een auto heeft willen besteden. De Jeep Renegade en Compass zijn een stuk beter te betalen, en ook dat is te zien. Van deze heel aardig verkopende compacte modellen stond (in Nederland althans) echter al enige tijd geen 4x4-versie meer in de prijslijst.

Elektromotor tussen de achterwielen

Daar komt nu verandering in, met de komst van de nieuwe Renegade 4xe en Compass 4xe. Al is die vierwielaandrijving heel anders van constructie dan bij de Wrangler, met al al zijn tussenbakken en assen en differentieels. De Renegade 4xe en Compass 4xe beschikken beide over de enkele maanden geleden gelanceerde 1,3-liter turbomotor, met naar keuze 130 pk of 180 pk. Met assistentie van een als hoogspanningsgenerator fungerende elektromotor, draagt deze zorg voor de aandrijving van de voorwielen. Tussen de achterwielen ligt een elektromotor die 60 pk en 250 Nm levert, waarmee beide auto's in aanmerking komen voor het 4x4-stempel. Of zoals Jeep het noemt: 4xe.

Ongeveer 50 kilometer

Het accupakket van beide auto's is gepositioneerd tussen de voorstoelen en onder de achterbank. De batterijen hebben een capaciteit van 11,4 kWh. Daarmee komen de Renegade en Compass in de 'full-electric model' ongeveer 50 kilometer ver. Jeep geeft een maximum laadvermogen op van 7,4 kW. De bestuurder heeft de keuze uit de rijprogramma's Hybrid (voor een optimaal vermogen en een minimaal benzineverbruik), Electric (volledig emissievrij) en E-Save (behoud van de batterijlading door overwegend op benzine te rijden). Ook de vrijgekomen remenergie wordt gebruikt om het accupakket bij te laden.

Offroad-programma's

Zowel de Renegade als de Compass beschikken in 4xe-variant over Jeep Selec-Terrain. Hiermee kan de bestuurder kiezen uit diverse onroad- en offroadprogramma's, voor besneeuwde wegen, zand of modder en (op de Trailhawk) over rotspaden. In de 4WD-Lock modus levert de elektromotor tussen de achterwielen constant vermogen.

Drie verschillende uitvoeringen

Ten slotte de prijzen. De Jeep Renegade 4xe plug-in hybride komt vooralsnog in drie verschillende uitvoeringen naar Nederland. De Limited Business met 130 pk sterke benzinemotor kost 42.990 euro. De krachtigere 180 pk sterke motoruitvoering is beschikbaar als Trailhawk (43.990 euro) en als compleet uitgevoerde S (44.990 euro). Prijzen van de Compass 4xe beginnen bij 46.490 euro voor de Limited Business met 130 pk sterke benzinemotor. De Trailhawk is op 46.990 euro geprijsd en de meest luxueus uitgevoerde S-versie kost 47.990 euro.