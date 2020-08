Snelladen met Polestar 2: hij haalt het niet bij Tesla Model 3

In theorie kan de Polestar 2 snelladen met 150 kW. Maar dat haalt-ie in de praktijk (net) niet. Bjorn Nyland ziet bij de Ionity-snellader een piek van 135 kW. De Tesla Model 3 haalt zonder blikken of blozen 250 kW. Dat is bijna dubbel zo snel!

“Wordt de Polestar 2 je eerste elektrische auto?”

Wat je moet weten over snelladen

Wordt de Polestar 2 je eerste elektrische auto? Dan is het goed om te weten dat snelladen niet met een constante snelheid gaat. Na het inpluggen geniet je een poos van het maximale laadvermogen dat de auto aankan, maar zodra de accu voller wordt, neemt de laadsnelheid steeds verder af. De Polestar 2 doet dit ook. Eigenlijk doen alle elektrische auto’s dat, met uitzondering van de Audi E-tron (die laadt wel met constante snelheid).

Zo verloopt snelladen met de Polestar 2

Snelladen met de Polestar 2 verloopt als volgt: na inpluggen met een bijna lege accu, laadt de auto met circa 130 kW totdat het 'accupeil' op 40 procent staat. Van 40 tot 57 procent daalt de laadsnelheid in twee stappen: eerst tot 100 kW en dan tot 85 kW. Vanaf 58 procent kachelt de Polestar 2 moedig door met 70 kW totdat de accu voor 80 procent gevuld is. Dan zakt het laadvermogen weg en wil je afkoppelen en vertrekken.

“Wat betekent dat in de praktijk?”

Hoe lang Polestar 2 snelladen? 35 minuten!

Wat betekent dat in de praktijk? Na 30 minuten snelladen is de accu van de Polestar 2 weer voor 70 procent gevuld. Wacht nog 5 minuten en hij staat op 80 procent. Dat is het beste moment om weer te gaan rijden. Wat dat betreft is 35 minuten lang snelladen de sweet spot.

Gedurende die 35 minuten komt er 56 kWh bij in het accupakket. Uit onze test van de Polestar 2-actieradius blijkt een gemiddeld stroomverbruik van 19 kWh/100 km, mits je 100 km/h rijdt. Dus met 56 kWh op zak, kun je weer 295 kilometer afleggen.

Hieronder staat de video van Bjorn Nyland. Behalve de Polestar 2 en Tesla Model 3, komen ook de Jaguar I-Pace en Kia e-Soul aan bod.