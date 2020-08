Nieuwe versie Jaguar I-Pace 16.000 euro goedkoper

Het belangrijkste verschil met de I-Pace EV400 vind je onder het stroompedaal. Je moet het met 80 pk minder doen. Toch is de I-Pace 320EV lang geen stakker. Hij sprint in 6,4 seconden naar 100 km/h, waarmee hij slechts 1,6 s moet prijsgeven op de EV400. Officieel heeft de minder vermogende I-Pace een even grote actieradius als zijn sterke broer. Maar we kunnen ons voorstellen dat de EV320 in de praktijk verder komt. Gewoon, omdat hij je minder uitnodigt het stroompedaal diep in te trappen.

Ideale nachtrust



Bij de I-Pace EV400 duurde het even voordat hij geschikt werd voor driefaseladen, maar de EV320 is dat meteen. Ook in dat opzicht hoef je dus geen water bij de wijn te doen. Het leeg gereden accupakket zit in 8,6 uur weer helemaal vol. Dat komt ongeveer overeen met het aantal uren van een ideale nachtrust. Met behulp van een 50 kW DC-snellader kun je 63 kilometer per kwartier aan actieradius bijladen. Aan een 100 kW DC-lader is dat zelfs 127 km per kwartier.



Jaguar I-Pace EV320 goedkoper in de lease



Doordat de vanafprijs (65.990 euro) van de EV320 bijna 16 mille lager ligt dan die van de EV400 (81.855 euro), is de nieuwe versie van de I-Pace goedkoper in de lease. Over de eerste 45.000 euro is bedraagt de bijtelling immers een gunstige 8 procent., Over alles daarboven geldt een tarief van 22 procent.

Geen ballonbanden a.u.b.!



Om de komst van de nieuwe versie van de I-Pace te vieren, geeft Jaguar korting op het Business Pack. Dat bestaat onder meer uit 20-inch wielen. Alleen daarom zouden wij het pakket al aanvinken, want als we weer eens zo'n I-Pace op van die iele wieltjes op ballonbanden voorbij zien zoemen, keren we ons hoofd vol afgrijzen af ... Behalve die mooiere wielen omvat het zakenpakket een elektrisch bedienbare achterklep, een tweede touchscreen en stoelverwarming voorin. Volgens Jaguar vertegenwoordigt al dat lekkers bij de S-uitvoering een waarde van 4948 euro, maar hoef je er tijdelijk 'maar' 3000 euro voor neer te tellen.



Kies je voor de Jaguar I-Pace EV320 SE, dan kost het Business Pack nog slechts 830 euro. Niet zo gek, als je bedenkt dat veel dingen uit het pretpakket al standaard zijn op de SE. Wat krijg je dan wel extra voor die 830 pegels? Een vast glazen panoramadak, 12-voudig verstelbare sportstoelen en het Cold Climate Pack.

Moet de Audi e-Tron de borst natmaken?



Met zijn gunstiger prijs is de nieuwe Jaguar I-Pace EV320 ineens een gevaarlijke concurrent voor de Audi e-Tron 50 (vanaf 62.700). Vooral omdat de Audi een kleinere actieradius (336 km) heeft. Ook duikt de nieuwe I-Pace onder de prijs van de Mercedes EQC (77.935 euro).