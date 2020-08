Porsche Taycan gaat en laadt nu nóg sneller

De Porsche Taycan werd in 2019 geïntroduceerd en is er in vier smaken. Aan de top van de Taycan-reeks staat de Turbo S, die liefst 761 pk sterk is. Daaronder staan de Turbo met 680 pk en de 4S met 530 pk. Die laatste is echter ook als Performance Battery Plus te bestellen. Dan heeft hij 571 pk en krijgt hij een grotere batterij mee (93,4 kWh), die goed is voor een actieradius van maximaal 463 kilometer.

Basismodel Porsche Taycan

Bovenstaande modellen hebben allemaal vierwielaandrijving. Twee maanden geleden onthulde Porsche ook een basismodel met achterwielaandrijving. Die Taycan (zonder toevoeging) kun je bestellen met een 79,2-kWh batterij en 408 pk (actieradius: 414 kilometer), of met een 93,4-kWh batterij met 476 pk (actieradius: 489 kilometer).

Porsche Taycan Turbo S versus Harley Davidson Livewire. Wil je weten waar we meer van onder de indruk raakten? Lees dan de nieuwste Auto Review.

Nieuwe 22-kW lader aan boord

Alle Taycans hebben een 11-kW lader aan boord. Dat vermogen verdubbelt naar 22 kW als je een nieuwe optie aanvinkt, die later dit jaar beschikbaar komt. De 22-kW lader zorgt ervoor dat je de Taycan thuis veel sneller kunt opladen. Porsche spreekt van een halvering van de laadtijd. Ook nieuw is de mogelijkheid om het snelladen te beperken tot 200 kW (maximaal is 270 kW). Dan moet je langer wachten tot je Taycan vol is, maar spaar je wel de batterij, aldus Porsche. Minder snel laden zou de levensduur ten goede komen.

Porsche Taycan Turbo S nóg sneller

Dan is er nog de acceleratietijd van de Porsche Taycan Turbo S. Die hebben de ingenieurs nog weer een tandje misselijkmakender gemaakt. Voorheen zat de Turbo S in 9,8 seconden op 200 km/h. Straks ben je er 0,2 seconden eerder. Verder komen er extra opties beschikbaar voor de Taycan, zoals een uitgebreider setje carrosseriekleuren, adaptieve luchtvering met Smart Lift-functie en een head-up display. Via Functions on Demand is het mogelijk om 'over the air' opties aan te schaffen.