Elektrische Lucid Air kan 1930 km/h ... laden

Althans, volgens Lucid Motors zelf. Want de nieuwe Lucid Air maakt gebruik van een 900-Volt systeem, waarmee extreme laadsnelheden te halen zijn. In het ideale geval kan de Air elektriciteit 'bijtanken' met een snelheid van maximaal 32 kilometer actieradius per minuut. Oftewel, 1930 kilometer per uur. Volgens Lucid Motors betekent dat in de praktijk dat je na 20 minuten aan de lader zo'n 482 kilometer ver komt.

Sneller laden dat Porsche Taycan en Tesla's

De Lucid Air heeft een laadvermogen dat zo rond de 300 kW ligt. Daarmee laat de Model S-concurrent de Porsche Taycan en alle modellen van Tesla achter zich, die respectievelijk een vermogen hebben van 270 kW en 250 kW. Met zijn 130-kWh batterij heeft de Lucid Air een actieradius (gemeten volgens de WLTP) van 832 kilometer. De topversie van de Amerikaanse zakensedan brengt 1016 pk aan het asfalt en sprint binnen 2,5 seconden naar 100 km/h.

Lucid Air reserveren voor 1000 euro

Lucid Motors onthulde de Air vier jaar geleden al. De productieversie van het studiemodel wordt begin september voorgesteld, waarna de productie later dit jaar moet beginnen. Zoals dat gaat met elektrische auto's, kun je de Lucid Air al een tijdje online reserveren. Voor 1000 euro krijg je een productieplaats. De vanafprijs van de Lucid Air met 1016 pk ligt ergens boven de 100.000 euro.