Klassiek Frans merk Delage komt terug met 1100 pk sterke hypercar

Maar dan moet de Delage D12 natuurlijk wel eerst een productieauto worden. Volgens Delage worden de eerste exemplaren van de D12 ergens in 2021 uitgeleverd (we geloven het als het zover is), voor een vanafprijs van 2 miljoen euro. Daarvoor krijg je een soort BAC Mono in het kwadraat, maar dan met een overdekte cabine.

Atmosferische 7,6-liter V12

Achter de rug van de bestuurder ligt een 7,6-liter V12, die door een elektromotor wordt geholpen aan 1100 pk. Schakelen mag je zelf doen, aldus Delage, met een handgeschakelde achtbak. De D12 is er in twee varianten: GT en Club. Die laatste is 90 pk minder sterk, maar een stuk lichter (1309 tegenover 1400 kilo), en doet 0-100 km/h in 2,8 seconden. Zijn top ligt op 375 km/h.

Delage D12 gaat voor Nordschleife-record

Met de D12 Club wil Delage het record voor productieauto's op de Nordschleife verbeteren. Op dit moment staat de beste tijd op naam van de Lamborghini Aventador SVJ, die twee jaar geleden in 6 minuten en 44,97 seconden rond ging. Delage is van plan om dertig D12's te bouwen om hem te kwalificeren als productieauto.

Klassieke fabrikant van luxeauto's

Het nieuwe Delage gebruikt de naam van een Frans automerk dat in 1905 werd opgericht door Louis Delage. De fabrikant maakte naam in de racerij en als maker van luxeauto's. In de jaren dertig had de firma het moeilijk. Delage ging in 1935 failliet, maar startte door. Helaas was het na de Tweede Wereldoorlog echt afgelopen.