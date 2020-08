Porsche Taycan of Harley Davidson Livewire: Welke willen we?

Om te kijken welk vervoermiddel volgens ons het best is om onder stroom te zetten, kiezen we voor twee leuke producten. Ons geladen vervoer op vier wielen wordt de Porsche Taycan Turbo S. Bij de tweewielers is de keuze beperkter en kiezen we voor de Harley Davidson Livewire. Zowel Harley als Porsche heeft de zaken goed voor elkaar. De waardevolle merknamen worden niet besmeurd met goedkope producten. De Taycan en Livewire doen de merknamen eer aan en Porsche en Harley Davidson gingen niet over een nacht ijs bij de ontwikkeling (we reden al een prototype van de Livewire in 2015).

De Harley Davidson Livewire is een duur koopje

Voor de Harley Davidson betaal je 34.000 euro en dat is aan de dure kant voor een motor (niet echt voor een Harley). Toch valt de aanschafprijs in het niet bij de aankoopsom voor de Porsche Taycan Turbo S: 191.000 euro. En dat voor maar twee wielen meer. Maar goed, voor dat geld krijg je ook een dak, een airco, vijf zitplaatsen, ruimte voor aanzienlijk wat bagage en nog wat extra’s meer. Alle gekheid op een stokje: hoewel een Porsche Taycan vaak niet de enige auto van de betreffende eigenaar zal zijn, kun je prima leven met geen enkel ander voertuig dan je Taycan voor de deur.

In het geval van de Harley Livewire is dat minder het geval. De elektro-Harley is – zoals dat vaak voor motorfietsen geldt – veel meer een speeltje voor erbij. Dat blijkt ook uit het koperspubliek, niet alleen hebben veel kopers een auto, ook zijn ze vrijwel allemaal in het bezit van een ‘ouderwetse’ Harley met V-Twin. Op geld hoeven we dus verder niet te letten: de Porsche is gewoon extreem duur. De Harley kost een hoop en blijft een speeltje.

Met de Porsche Taycan ga je rustig rijden

Laten we naar de fun factor van beide apparaten kijken. Van welk vervoermiddel krullen onze lippen het meest naar boven? Ons antwoord zal je misschien verrassen.

Het plezier bij elektrisch rijden zit ‘m voornamelijk in het acceleratievermogen. Voor wie de mantra nog niet in zijn hoofd heeft zitten: bij een elektromotor is het volledige koppel onmiddellijk beschikbaar (je hoeft geen toeren op te bouwen). Dat betekent dat je er zonder moeite en zonder elke vorm van drama als een raket vandoor gaat. Geen verbrande koppeling, geen geur van benzine en geen vlammen en gebrul uit de uitlaat.

Porsche Taycan Turbo S versus Harley Davidson Livewire. Wil je weten waar we meer van onder de indruk raakten? Lees dan de nieuwste Auto Review.

De 761 pk en 650 Nm van de Taycan Turbo S zorgen voor een 0 tot 100 km/h sprint in 2,8 seconden. De Harley heeft voor de sprint 0,2 seconden meer nodig. Iets langer dus, maar op de motor worden al je zintuigen bij de les gehouden. Het Star Wars-iaanse geloei van de elektromotor is veel beter hoorbaar, de wind ramt tegen je borstkas en de geur van warm asfalt trekt je neus in. Harley deed veel moeite om de elektrosound goed hoorbaar en stoer te maken en de hele microcosmos rondom de motor spant samen om je te overtuigen van het feit dat je harder dan de Taycan gaat.

Waar de Harley je steeds opnieuw dwingt om jezelf te lanceren, ben je na een paar katapultaties in de Porsche wel klaar (je ontbijt heb je dan al voor de tweede en derde keer doorgeslikt). Al heel snel kom je in het spreekwoordelijke pluche van de peperdure Porsche tot de conclusie dat het eigenlijk een geniale toermachine is. Met de Taycan ga je daardoor stiekem steeds rustiger rijden. Ramen open, radio aan en zoemen maar. De smile is minstens zo groot, maar om een andere reden.

De beleving van het motorrijden

De motorfanatici op de redactie hebben het al vaker beweerd: de beleving (van snelheid en gevaar) is op een motor veel groter dan in een auto. Dat verschil wordt in het geval van de Livewire vergroot door de elektrische aandrijving. Het gebrek aan motorgeluid speelt in de Porsche een veel grotere rol dan het gebrek aan motorgeluid op de Harley. Simpelweg omdat daar veel meer gebeurt. Begrijp ons niet verkeerd: de Porsche is retesnel, maar na een paar sprints missen we de motorsound. Het is een open deur en het geldt voor elke motorfiets, maar op de Harley is veel meer te beleven. Daardoor mis je de verbrandingsmotor minder.

De Taycan is beter geschikt als serieuze EV

Misschien zou je het niet verwachten, maar de auto is in de basis veel beter geschikt als elektrisch voertuig dan de motor. Met 2270 kilo is de Porsche Taycan Turbo S negen keer zwaarder dan de Harley Davidson Livewire. Een hoger gewicht lijkt nadelig bij elektrische aandrijving, maar de vierwieler biedt veel meer plaats aan een accupakket. Bovendien maakt een fatsoenlijk accupakket in een auto een veel minder groot deel uit van het totaalgewicht.

Hoewel het accupakket van de Harley veel kleiner is dan dat van de Taycan is het gerelateerd aan het totaalgewicht van de motor veel zwaarder. Kijk je vervolgens naar de output, dan had het pakket juist nog wel wat groter mogen zijn. Met een actieradius van ongeveer 150 km blijft de motor niet alleen ver achter bij de auto (412 km), maar voldoet hij eigenlijk ook niet om een dagje lekker te toeren.

Daar komt bij dat voor de zware, dure en omvangrijke techniek van het snelladen geen plaats is in de Harley. De beste manier om de motor van verse neutronen te voorzien, is het standaard stopcontact. Opladen duurt dan een nachtje. De exclusieve 800-Volt techniek van Porsche maakt snelladen juist heel goed mogelijk. In een kwartiertje is een lege accu tot 80 procent gevuld en kan er weer honderden kilometers gezoemd worden.

Elektrische aandrijving zorgt voor een geweldige wegligging

Beide voertuigen profiteren overigens op één bepaalde manier allebei even sterk van de elektrische aandrijving. De eenvoudige techniek maakt het mogelijk om te kiezen voor opstellingen van de onderdelen die ideaal zijn voor de wegligging. De elektromotoren zijn klein, een zware, ingewikkelde en omvangrijke versnellingsbak ontbreekt, en het accupakket kan geplaats worden waar dat het beste uitkomt. Het kan zelfs verdeeld worden over een aantal plaatsen als dat nodig is.

Zowel Porsche als Harley Davidson gebruiken de ruimte die ontstaat doordat een ingewikkelde aandrijflijn ontbreekt om de zware accupakketten zo laag mogelijk te plaatsen. Bij Porsche is dat in de ruimte onder de vloer, bij de Harley hangt het pakket als een torpedo tussen de wielen. De plaatsing zorgt in beide gevallen voor een verlaagd zwaartepunt en dat komt de wegligging ten goede. Het is een van de voordelen van elektrische aandrijving waardoor wij steeds enthousiaster worden.

Technogadgets doen je het gebrek aan een verbrandingsmotor vergeten

Voor we de vraag beantwoorden of we voor de motor of de auto zouden kiezen, maken we nog even van de gelegenheid gebruik om twee opvallende gadgets van de Porsche en de Harley te benoemen. Bij beide merken bedachten ze dat het leuk zo zijn om iets geinigs in te bouwen om ons de verbrandingsmotor te laten vergeten. Porsche kwam met een functie waarbij de geluidsinstallatie de sound van een verbrandingsmotor nabootst.

Hoewel het grapje prima is vormgegeven en de soundengineers beslist niet over de top gingen, blijft het digitale gebrom een beetje triestig op de achtergrond. Het is bovendien alleen door de inzittenden te horen, en is het niet juist de bedoeling dat je met je potente motorgebrul omstanders imponeert?

De gimmick van de Harley-ingenieurs vinden we veel beter geslaagd. De engineers bedachten dat het leuk zou zijn om het kenmerkende gestamp van de V-Twin te vervangen voor een elektronische pulse die als een hartslag (livewire) door de motor siddert. Wanneer je even stilstaat creëert de aandrijving deze elektronische hartslag. Het klinkt misschien kinderachtig, maar het voelt heel potent aan.

Is een auto of een motor de beste EV?

En dan het antwoord op de vraag of we voor de auto of de motor zouden kiezen. Het is duidelijk dat de vierwieler op dit moment vanuit praktisch oogpunt veel beter geschikt is als elektrisch voertuig. Het totaalgewicht en het formaat staan een veel groter en moderner accupakket toe, zodat een veel betere actieradius kan worden gehaald. Dat je nog erg weinig elektrische motoren ziet heeft hiermee te maken, maar ook met het feit dat de auto-industrie veel meer ontwikkelingsbudget heeft, motoren zeker in het Westen vooral als funvoertuigen worden verkocht en elektrische auto’s in veel landen (zwaar) gesubsidieerd worden.

Maar hoewel de auto de meer logische keuze zou zijn, is de fun factor juist meer bij een elektrische motorfiets gebaad. Een auto zonder motorgeluid wordt al snel saai. Bij de motor wordt het gebrek aan gebrul opgevangen door het prikkelen van andere zintuigen. Bij de Harley Davidson Livewire zaten we steeds met een grote glimlach op ons hoofd. In de Porsche Taycan werd het al snel een beetje saai.

Dat geeft natuurlijk niet, je kunt immers niet altijd lol hebben, maar wie comfortabel in een elektrische vierwieler wil zoeven, is net zo goed met een Tesla af. En als je je dan bedenkt dat je voor twee ton met gemak een heel dikke Porsche 911 koopt, nemen we voorlopig nog even liever geen afscheid van de verbrandingsmotor in een vierwieler. Voor de Livewire zouden we vandaag nog naar de dealer gaan.