Geplaagde Mercedes-AMG Project One schiet eindelijk beetje op

We kunnen het Mercedes-AMG niet kwalijk nemen. De sporttak van Mercedes-Benz heeft immers veel hooi op zijn vork genomen. Zoals we al eerder berichten, lopen de Project One-ingenieurs tegen flink wat problemen aan. En die hebben allemaal te maken met de Formule 1-achtige aandrijflijn van de auto.

Formule 1-wagen van Lewis Hamilton

Het geheel bestaat uit een 1,6-liter turbo-V6 en vier elektromotoren (gebaseerd op de techniek van de Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ Formule 1-wagen van Lewis Hamilton). Volgens Mercedes-AMG draait de benzinemotor maximaal 11.000 tpm en komt het gecombineerde vermogen van de aandrijflijn uit op meer dan 1000 pk.

De benzinemotor is simpelweg te luid

Mercedes-AMG heeft toegegeven dat er een flink aantal moeilijkheden zijn. Een daarvan is het stationaire toerental van de V6. In racetrim ligt dat zo rond de 5000 tpm, maar om aan emissie-eisen te kunnen voldoen moet dat naar 1200 tpm. En volgens AMG is het al lastig om de zespitter naar 3800 tpm te krijgen. Een andere uitdaging is het geluid van de motor, dat te luid is.

De V6 moet om de 50.000 kilometer uit elkaar

Eerder kwam Mercedes-AMG in het nieuws met het feit dat de V6 om de 50.000 kilometer volledig uit elkaar moet voor een revisie. En over wat zo'n ingreep gaat kosten, durven we niet eens te speculeren. Nou komt de Problem One natuurlijk vooral in handen van verzamelaars, die hem slechts heel af en toe zullen uitlaten, dus die revisie zal het probleem niet zijn.

Wat kost de Mercedes-AMG Project One?

Mercedes-AMG is van plan om 275 exemplaren te bouwen van de Project One. De hybride hypercar - die naar verluidt in minder dan 2,2 seconden naar 100 km/h kan sprinten - kost minimaal 2,275 miljoen euro. Opvallend overigens: AMG introduceerde de auto in 2017 als Project One, noemde hem later slechts One en is inmiddels weer teruggekeerd naar Project One.

Project One mag eindelijk het circuit op

Tot nu toe is de wagen vooral in laboratoria getest, aldus Mercedes-AMG, maar hij mag nu eindelijk met zijn vrijwel productierijpe aandrijflijn het circuit op. Daarbij wordt niet alleen het complexe hybridesysteem getest, maar ook de actieve aerodynamica van de Project One.

Kan ook volledig elektrisch rijden

De lat ligt hoog, want Mercedes-AMG zegt niet alleen een Formule 1-auto voor op de openbare weg te willen maken, maar ook een relatief bruikbare sportcoupé (met de nadruk op relatief) die in de stad op elektrokracht alleen vooruit kan. Momenteel wordt de Project One getest op de eigen testbaan van Mercedes. Binnenkort vertrekt hij naar de Nürburgring.

Aston Martin Valkyrie en Lotus Evija

Als de Mercedes-AMG Project One op de markt komt (wanneer dat is, is nog steeds onduidelijk), dan komt hij enkele concurrenten tegen. Zo is daar de 1200 pk sterke Aston Martin Valkyrie (met duivels klinkende, atmosferische V12) en de volledig elektrische Lotus Evija met … slik … 2000 pk.