Boetes: Hardrijdende Nederlanders zijn cash cow voor België

Door een verbeterde informatie-uitwisseling tussen de Europese lidstaten, kan België de meeste inwoners van de EU een boete nasturen als ze bijvoorbeeld zijn geflitst. En dat gebeurt op grote schaal. In de eerste zeven maanden van 2020 gingen 247.800 buitenlanders op de bon in België. Daarvan zijn 87.129 Nederlanders.

Fransen, Luxemburgers en Duitsers

Dat wij over de grens kampioen boete zijn, is natuurlijk logisch. Nederlanders komen nou eenmaal vaak in België of rijden door het land heen op weg naar een vakantiebestemming. Zo is het ook niet gek dat de andere buren - Fransen (76.311 bekeuringen), Luxemburgers (31.186) en Duitsers (24.837) - op plek twee, drie en vier staan. Plekje vijf is voor de Polen (16.800 boetes).

Overal flitspalen in België

Het is niet bekend waarvoor de boetes zijn uitgeschreven, maar we gaan ervan uit dat het merendeel voor het overtreden van de snelheid is (België is kwistig met het neerzetten van flitspalen). Voor het door rood rijden, niet dragen van een gordel en rijden onder invloed kun je vanuit België ook een boete thuisgestuurd krijgen (dit ben je in Nederland kwijt voor die overtredingen).