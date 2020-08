Kijk de Hyundai Kona N toch eens heet zijn!

Zoals je kunt zien, draait het model alvast proefrondjes op de Nürburgring. De Hyundai Kona N is nog gecamoufleerd, maar een aantal elementen verraden hem: de potige lichtmetalen wielen, de dikke dubbele uitlaatpijpen, en de achterspoiler met driehoekig derde remlicht. We gaan ervan uit dat de Kona N dezelfde 275 pk sterke 2,0-liter turbomotor als de Hyundai i30 N gaat krijgen.

Eigen performancelabel van Hyundai

Hyundai werkt al een tijdje aan een sportief imago. Het Koreaanse merk is actief in de rallysport en startte zijn eigen performancelabel: Hyundai N. De eerste producten van het submerk - de i30 N en i30 Fastback N - krijgen vanaf later dit jaar gezelschap van de Hyundai i20 N. De Kona N komt pas in 2021.

Hyundai won vorig jaar de rallytitel



Hyundai is sinds 2014 actief in het Wereldkampioenschap Rally (WRC) met de i20 WRC. Vorig jaar won het merk zijn eerste constructeurstitel. Daarbij rijdt Hyundai ook toerwagenraces met de i30 N TCR en de Veloster N TCR. Enige tijd geleden is daar ook de volledig elektrische Veloster N ETCR bijgekomen.