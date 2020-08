Eindelijk een McLaren Senna die je wel kunt betalen!

De McLaren Senna is niet gemaakt voor het winnen van schoonheidswedstrijden. Zijn omstreden uiterlijk is puur en alleen het resultaat van een zoektocht naar een groot mogelijke aerodynamische efficiency en een zo hoog mogelijke downforce. De Senna - genoemd naar de Braziliaanse Formule 1-legende Ayrton Senna - is volledig straatlegaal, maar voelt zich met name thuis op het circuit, waar hij zijn 800 pk en 800 Nm sterke twinturbo V8 de vrije loop mag laten. Van stilstand in de pitstraat naar 100 km/h op het rechte stuk gaat in slechts 2,8 seconden.

Special edition met kleuren Senna-helm

Het is maar goed dat de McLaren Senna Ride-On dat niet haalt, anders hangt de kleine bestuurder - ongetwijfeld een Senna in de dop - binnen de kortste keren ondersteboven in de coniferenhaag. Het elektrische wagentje is verkrijgbaar in vijf kleuren: zwart, wit, oranje, blauw en rood. Daarbij levert McLaren een special edition, die is uitgevoerd in de kleuren van de helm van Ayrton Senna: geel met groen.

Mini-Senna met echte V8-sound

Net als de McLaren 720S Ride-On heeft de Senna Ride-On echte 'vleugeldeuren', een werkend remlicht en een heuse McLaren V8-soundtrack. Wil de coureur achter het stuur liever naar muziek luisteren? Dan kan dat ook. Het infotainmentsysteem van de Senna Ride-On leest audiofiles van een USB-stick of SD-kaart. De mini-McLaren is per direct leverbaar en kost in Engeland 375 pond, wat omgerekend zo'n 414 euro is.