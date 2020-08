Kan het nog Amerikaanser? Ram Rebel TRX met 712 pk

Ram noemt de Rebel TRX 'de snelste en krachtigste pick-up ooit gebouwd'. En dat zou best eens kunnen kloppen. Zijn 6,2-liter supercharged V8 levert 612 pk en 880 Nm. Genoeg om de loodzware truck in 4,5 seconden naar 60 mph (96 km/h) te kunnen slingeren. Zwaar tegenvallend is de topsnelheid van het apparaat, die slechts op 190 km/h ligt.

Ram Rebel TRX is 20 centimeter breder

Standaard heeft de Ram Rebel TRX een achttraps automaat en vierwielaandrijving tot zijn beschikking. Hij staat op 18-inch lichtmetalen wielen, met daaromheen 35-inch Goodyear Territory-terreinbanden. Om ruimte te bieden aan het enorme rubber heeft de Ram Rebel TRX van zijn ontwerpers wielkastverbreders meegekregen. De TRX is 20 centimeter breder dan andere Ram 1500-modellen.

Functionele luchtscoop in de motorkap

De Ram Rebel TRX is het gemakkelijkst te herkennen aan de voorzijde. Hij is getooid met een agressief zwarte omlijsting van de grille en koplampen, met een uit de kluiten gewassen RAM-logo en een functionele luchthapper in de aluminium motorkap. Aan de achterzijde is het eigenlijk alleen de TRX-badge die verraadt waar je zojuist door bent ingehaald.

Ram Rebel TRX heeft launch control

In het interieur vinden we sportstoelen vóór, een afgeplat stuurwiel met aluminium (of 'aluminum', zoals de Amerikanen zeggen) schakelflipper, en contrasterende stiksels op de stoel- en dashboardbekleding. Helemaal nieuw is de schakelpook tussen de stoelen. Bij andere Ram 1500's bedien je de transmissie met een draaiknop op de middenconsole. Die plek wordt nu ingenomen door de rijmodusselector (er is launch control!).

Verstevigd onderstel met grotere veerwegen

De Ram Rebel TRX is echter vooral bedoeld voor extreem terreingebruik. Hij heeft een verstevigd onderstel met grotere veerwegen en performance schokdempers. De achtcilinder voorin wordt afgeschermd van stof, zand en water door twee heavy-duty luchtfilters. Volgens Ram kan de Rebel TRX door 81 centimeter water waden en heeft hij een aan- en afloophoek van 30,2 en 21,9 graden.



Jump Detection weet wanneer je vliegt

Wonderlijk is het Jump Detection-systeem. Dat bepaalt aan de hand van wielsnelheid, rijhoogte en versnelling of de pick-up volledig in de lucht hangt (bij een sprong in het terrein) en past dan binnen enkele milliseconden de aandrijflijn en het onderstel aan. Dit om de Rebel TRX optimaal op weg te helpen als hij weer is geland.

Omgerekend slechts 59.000 euro

Later dit jaar gaat de Ram Rebel TRX in productie. En zoals dat gaat in de Verenigde Staten is de prijs echt een lachertje. De 712 pk sterke pick-up krijgt een vanafprijs mee van 69.995 dollar, wat omgerekend slechts 59.000 euro is. Uiteraard komt de Rebel TRX niet naar Nederland, maar als hij hier verkrijgbaar zou zijn, zou hij door een gigantische BPM-boete onverkoopbaar zijn.